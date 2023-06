Cellino San Marco "si illumina" per rendere omaggio ad Al Bano

CELLINO SAN MARCO - "La mia radice è Cellino, il ritorno a casa è come ricaricare le mie batterie: parlare il dialetto ed incontrare gli amici d'infanzia ti aiuta a vivere bene" affermava recentemente, ospite in televisione, Albano Carrisi in arte Al Bano.

Per il cantante, l’amore per la sua terra e per Cellino San Marco, che considera come madre primordiale, è stato un caposaldo e difatti spesso lo ha cantato nei testi delle sue canzoni.

Da ieri sera (20 giugno) la presenza di Al Bano riverbera nelle strade e in piazza, nel cuore del paese. Le luminarie installate scaldano l'atmosfera urbana e per festeggiare l'ottantesimo compleanno del maestro, e rendere sempre più forte il legame tra lui e la gente del posto.

Tutto questo è stato possibile grazie al progetto "Nel sole”, proprio come il titolo di una sua famosa canzone, grazie al Distretto urbano del commercio (Duc) "Terre del Negramaro" e al fattivo e determinante sostegno dello staff del Cat di Confesercenti e Confcommercio provinciali.

"Un ringraziamento particolare va alla nostra consigliera alla cultura Daniela Renna - afferma il sindaco Marco Marra - che ha creduto fermamente in questo progetto e si è spesa per realizzarlo - prosegue - Ma tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la sinergia di tutti coloro che per la comunità si spendono ogni giorno".

"Insieme si realizzano le idee; insieme si concorre a promuovere la bellezza e il valore del nostro territorio; insieme incentiveremo i turisti che già affollano la nostra cittadina a scoprire le meraviglie del nostro paese - conclude - Le sorprese non finiscono qui: si continuerà, con impegno e dedizione, a promuovere e portare a termine questo progetto e tanto altro, avendo come finalità la promozione della propria terra".