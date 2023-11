Contro la violenza sulle donne: incontro di sensibilizzazione a Ceglie Messapica

CEGLIE MESSAPICA - In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Collettivo Fluo organizza un incontro pubblico per sensibilizzare ed approfondire diversi aspetti del tema. Il gruppo, nato a Ceglie Messapica dall'esigenza di sollecitare un cambio di rotta per contrastare ogni tipo di maschilismo e razzismo - chiama a raccolta istituzioni, associazioni, cittadini e cittadine senza distinzioni. L’appuntamento è alle ore 11 presso Villa Cento Pini a Ceglie Messapica. Durante l’incontro chiunque potrà leggere una parte di un testo a propria scelta sul tema della violenza contro le donne.

Il 25 novembre è un momento di riflessione su questo fenomeno ancora tanto presente nella società. Non si tratta di un problema emergenziale ma strutturale, radicato nella cultura ed i dati lo confermano: donne, ragazze, adolescenti, bambine vittime di violenze, di stupri, di femminicidio quando l'unica a dover morire è la cultura del patriarcato, dello stupro e del possesso. Finché questo non accade nessuna comunità è al sicuro.

"È ora che ogni collettività, anche la più piccola, riconosca il problema e si responsabilizzi soprattutto nell'educazione alla parità di genere, a partire dalle nuove generazioni - sostengono i referenti del Collettivo Fluo - È urgente innescare un cambiamento, ridefinendo ruoli genitoriali, equilibri familiari, modelli organizzativi del lavoro e del tempo. Solo così si può contrastare e prevenire la violenza di genere. Il Collettivo Fluo crede che il cambiamento parta dalle piccole azioni quotidiane di ciascuna persona e per questo si propone di narrare le buone pratiche che chiunque di noi consapevolmente può mettere in atto per essere parte attiva del cambiamento".