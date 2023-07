L'estate dei vip entra nel vivo: i fan incontrano Elodie e Andrea Iannone al supermercato

CISTERNINO - La Puglia in questi ultimi anni è diventata un punto di riferimento durante il periodo estivo: numerosi sono i volti noti che decidono di trascorrere alcuni giorni di relax nei resort e nelle masserie del territorio.

La Valle d'Itria, in tal senso, riveste un ruolo di primo piano: lo scenario dei trulli ed un paesaggio unico al mondo, a poca distanza dal mare, sono molto attrattivi.

E così, gli ultimi della serie a recarsi nella regione più a Est d'Italia sono stati la celebre cantante Elodie, più volte nel territorio anche per lavoro, ed il suo compagno, il pilota motociclistico Andrea Iannone.

A testimoniare ciò, uno scatto pubblicato su facebook dalla pagina Cisternino nel cuore, ambientato presso il supermercato "C7" della medesima cittadina in provincia di Brindisi. Accanto ai due personaggi compare lo staff del negozio, felice per la lieta sorpresa.

Da quanto emerso, la presenza della "famosa coppia" in Puglia sarebbe stata già appurata a partire da mercoledì scorso (19 luglio). Dopo il loro arrivo, i due vip hanno scelto di recarsi di persona al supermercato per comprare i beni di loro interesse.

Elodie è molto legata alla Puglia: a circa 20 anni si trasferì a Lecce per seguire un ex compagno molto più grande di lei. Nelle discoteche del Salento ha poi lavorato come vocalist e cubista.

La coppia Elodie-Iannone sta insieme da ormai circa due anni: era l'estate del 2021 quando i paparazzi hanno iniziato a fotografarli insieme. Entrambi venivano da "relazioni vip" intense: la donna si era da poco allontanata da un collega, il rapper Marracash; mentre Iannone era stato al centro di un'altra relazione mediatica con Belén Rodriguez. Probabilmente, aver vissuto delle situazioni simili può averli aiutati a cercarsi e ad unirsi. Sta di fatto, che ora sono una delle coppie più solide e note nel panorama glamour nazionale.