Innamorata della Puglia, relax in un resort della provincia per Venus Williams

FASANO - E' stata una delle protagoniste dell'evento di alta moda che si è tenuto recentemente in Valle d'Itria, tra Polignano a Mare, Alberobello, e Ostuni. Venus Williams, ex asso del tennis così come sua sorella Serena, si è goduta qualche altro giorno di riposo in Puglia.

Dopo l'11 luglio, infatti, data terminale della kermesse di moda, ha approfittato dell'occasione per ritagliarsi una vacanza. Non a caso, nelle ultime ore, ha pubblicato alcuni scatti su instagram, tra post e storie, che la immortalano prima presso la Masseria San Domenico a Fasano, e poi nell'area urbana della Città della Selva.

"Puglia as promised" scrive sui social, mentre viene ritratta a bordo piscina dopo aver svolto un po' di allenamento in palestra.

Per la sfilata di Alberobello, Venus aveva indossato un vestito rosa con dettagli simil pizzo e delle bratelline argentate. Nel soggiorno successivo, almeno secondo quanto postato da lei stessa, ha cambiato decisamente rotta optando per un look più semplice ma ugualmente "deciso".

Dagli scatti è apparsa innamorata del territorio, tanto che non si può escludere un suo ritorno in vista di una nuova vacanza.

Biografia

Venus Ebony Starr Williams attualmente ha 43 anni. E' stata numero uno della classifica Wta nel 2002 e di doppio nel 2010, oltreché la prima donna afroamericana dell'Era Open a occupare la prima posizione del ranking mondiale, che ha mantenuto per un totale di undici settimane non consecutive.

Considerata una delle tenniste più forti della storia, eccelle nelle superfici in cemento (ha ottenuto più della metà dei suoi successi in singolare proprio sul veloce) e in erba. Inoltre è una delle tre tenniste della storia, oltre a Helen Wills e alla sorella Serena, ad avere vinto le Olimpiadi in entrambe le specialità (singolare e doppio) nella stessa edizione, quella del 2000