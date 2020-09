Vasellame e struttura sotterranea: nuove scoperte nel centro di Mesagne

MESAGNE - Doveva essere un normale scavo per l'inserimento di un tronco della rete fognaria, invece gli operai addetti ai lavori hanno dovuto interrompere la propria opera per un ritrovamento archeologico: in via Teresa dello Diago, a Mesagne, nei pressi del centro storico, una strada adiacente all'ex convento dei frati francescani, sono stati rinvenuti frammenti di vasellame e una struttura sotterranea ipogea, sottoposte all’analisi del team di archeologi della cooperativa Impact archeologia.

La città di Mesagne continua, dunque, a restituire le antiche vestigia del suo passato che sarà meglio individuato nei prossimi giorni dagli archeologi Christian Napolitano e Arturo Clavica. Oggetto di indagine saranno i frammenti di vasellame rinvenuti nella giornata di ieri, 17 settembre, dagli operai della ditta appaltatrice dei lavori di scavo per l’inserimento di un tronco fognario, e l’individuazione epocale e funzionale della struttura rettangolare, profonda meno di un metro, all’interno della quale erano deposti i frammenti.

Al momento, l’interpretazione dei rinvenimenti e l’architettura della struttura, escludono la possibilità che possa trattarsi di una tomba. Non si esclude, invece, che sia stato trovato un pozzo votivo in cui venivano depositate le offerte, perché vicina è sita anche la chiesa della Santissima Annunziata, sviluppatasi sul sito di una cappella con lo stesso nome. E alle spalle della quale, nel 1530, fu costruito il convento dei frati domenicani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come già accennato la città di Mesagne non è nuova ai rinvenimenti di tracce delle antiche civiltà che si sono succedute nel tempo: il più recente, luglio 2019, è il ritrovamento di una tomba medievale in piazzetta Sant’Anna dei Greci, durante i lavori di messa in opera della rete fognaria nel centro storico, che dimostra la sovrapposizione di vestigia di epoche diverse, inclusa quella messapica.