Gara di primo soccorso, la Croce rossa fasanese vince il titolo regionale

CAROVIGNO - Si è tenuta lo scorso 3 settembre la ventisettesima gara regionale di primo soccorso della Croce rossa italiana, promossa dal Comitato regionale Cri Puglia, nella cornice del centro storico e del castello di Carovigno. Il podio ha visto la squadra di Fasano aggiudicarsi il primo posto, seguita dai comitati di Valenzano e Martina Franca.

Grazie a questo risultato il Comitato di Fasano ha staccato con grande orgoglio il biglietto per la partecipazione alla gara nazionale che si terrà a Caserta il prossimo 16 settembre. Qui la squadra rappresenterà la regione Puglia.

A sfidarsi sono state ben quindici squadre, appartenenti ad altrettanti comitati della Puglia. I soccorritori sono intervenuti in dieci possibili scenari, allestiti con la partecipazione di volontari truccatori e simulatori. Un incidente sul lavoro, un incidente stradale, una violenza domestica, un incidente in palestra, un’esperienza sensoriale in un centro psichiatrico: le squadre hanno operato sul campo sotto lo sguardo interessato e incuriosito dei passanti, che hanno colto l’occasione per ringraziare la Croce Rossa del supporto che dà in ogni parte del mondo.

"Siamo davvero orgogliosi dei nostri ragazzi – ha commentato il presidente della Croce rossa italiana del Comitato di Fasano Roberto Posado – hanno dimostrato grande passione e duro impegno, risultando la migliore squadra. La gara rappresenta un’occasione per mettersi alla prova, ma è anche un momento di condivisione e divertimento. Ringrazio l’allenatrice e gli accompagnatori che hanno supportato i sei soccorritori in campo, ma anche i giudici, i simulatori e i truccatori che hanno svolto i propri compiti con diligenza. Essere volontari di Croce Rossa significa credere nel lavoro di squadra e il risultato raggiunto dal Comitato di Fasano è frutto di collaborazione e serietà".

La squadra fasanese si è aggiudicata anche il primo premio per la miglior rianimazione cardiopolmonare effettuata su manichini Qcpr che rilevano con modalità computerizzata la qualità della performance di massaggio cardiaco.

"È stato un grande orgoglio – ha aggiunto Posado – aver vinto anche il primo premio per le manovre salvavita. Questo dimostra l’alta qualità dei nostri corsi di formazione, erogati sia ai volontari che alla popolazione".

Diventare volontario di Croce Rossa è una scelta di vita che può fare la differenza, in ogni ambito. Per avere maggiori informazioni su come entrare nell’associazione umanitaria più grande al mondo è possibile contattare, anche tramite whatsapp, la segreteria del Comitato di Fasano al numero 0804414677.