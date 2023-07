Già 20mila ascolti in pochi giorni, "Corazón" è il nuovo singolo del mesagnese Med Blase

MESAGNE - Una melodia pop e latina allo stesso tempo. Un ritmo coinvolgente, fresco ed estivo, ma che si associa perfettamente al testo, profondo e sentimentale.

Con queste premesse, "Corazón" (link spotify) non può che essere il titolo più azzeccato per il nuovo pezzo dell'artista ventitreenne Mattia Dimitri in arte Med Blase, originario di Mesagne e trapiantato a Bologna. Al suo fianco un'altra cantante pugliese, Santa María, ha impreziosito il ritornello.

La canzone propone un tuffo nei ricordi nostalgici di un'estate tutta da ricordare, quando si era più piccoli ("si avevano sedici anni" come recita il singolo) e tutto - probabimente - era più semplice.

I due cantanti, Med Blase e Santa María, in passato, hanno già collaborato nella realizzazione del brano "Giappone". Questa volta sono tornati per un nuovo progetto che è partito in modo eccellente: su spotify, la nota applicazione dedicata alle riproduzioni audio-digitali, "Corazón" ha raggiunto circa 20mila visualizzazioni in pochi giorni dalla pubblicazione. Grandissima è, infatti, l'emozione per i due artisti pugliesi.

La nuova hit estiva è arrivata dopo la pubblicazione del precedente singolo "L'ultima ora", che ha riscontrato un buon successo sia nel territorio Brindisino che a Bologna. Tale risultato ha incoraggiato l'uscita di "Corazón" con la produzione dello studio bolognese "Big Bounce Studio", tramite il quale l'autore del brano è riuscito a selezionare gli ingredienti giusti per una canzone capace di mantenere la solita malinconia che caratterizza l'artista.