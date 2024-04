Giovane cantante di Erchie tra i finalisti del premio "Mia Martini"

SCALEA (CS) - È di Erchie uno dei più giovani partecipanti italiani alla fase finale nazionale del prestigioso premio canora "Mia Martini". Conto alla rovescia per l'inizio dell'evento, che si terrà in Calabria a Scalea nei giorni 24, 25 e 26 aprile 2024.

Il quattordicenne brindisino, Federico Di Pietrangelo, è amante della musica sin dalla tenera età di sette anni. Inoltre, ha preso lezioni di canto e chitarra da un maestro privato e ha imparato a suonare il piano da autodidatta. Nella vita di tutti i giorni è anche appassionato di lingue straniere. Per questo, a partire dal corrente anno scolastico, frequenta il liceo linguistico "Ettore Palumbo" di Brindisi.

Nel 2024 il premio "Mia Martini" è giunto al suo trentesimo anniversario in memoria della celebre canante tragicamente scomparsa. Durante la fase nazionale, gli artisti vivranno un'esperienza unica a contatto con musicisti, giornalisti e giudici di grande fama. Tra i passati vincitori si possono annoverare nomi del calibro di Fabrizio Moro, Loredana Bertè, Arisa e molti altri.

I partecipanti hanno un'età compresa fra i 13 e i 35 anni. Tra i giudici presenti all'evento ci sono Deborah Iurato, Antonino Spadaccino, Francesco Fasano, Filippo Broglia ed il pugliese Mario Rosini.

La comunità di Erchie si stringe a fianco a Federico, che ringrazia per l'affetto e la vicinanza che sta avendo in questi giorni. Il giovane artista di Erchie si esibirà dopo aver superato un'accurata selezione in Puglia, confrontandosi con artisti emergenti di tutta Italia.

