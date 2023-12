Influencer contro lavoratori: mesagnese "si mette alla prova" per Ciao Darwin

ROMA - Andrà in onda questa sera su Canale 5, proprio nella giornata in cui si celebra l'Immacolata Concezione, la puntata del programma televisivo Ciao Darwin che proporrà la sfida tra lavoratori ed influencer.

La celebre trasmissione, condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, è giunta alla nona edizione e rappresenta un must per la programmazione televisiva nazionale sin da quando nel 1998 comparve per la prima volta nelle case degli italiani.

GIà negli scorsi giorni si è parlato della presenta di un altro partecipante originario della provincia di Brindisi e più precisamente di San Michele Salentino. Tra gli altri protagonisti, però, sempre nella categoria "influencer", ci sarà anche un mesagnese. Si tratta di Amedeo Venza, opinionista e blogger televisivo, con alle spalle molte partecipazioni in varie trasmissioni, soprattutto dell'universo mediaset.

La puntata odierna è stata registrata a maggio scorso presso gli studi Elios di Roma. Si sfideranno due categorie opposte: come detto, da una parte ci saranno i "lavoratori" intesi nel senso più tradizionale del termine; dall'altra gli "influencer", figura che negli ultimi anni ha preso sempre più piede, tanto da coinvolgere pienamente giovani e meno giovani.

Nel mezzo si alterneranno sfide di ogni genere, pensate per intrattenere il pubblico a casa ma anche per far riflettere sulle contraddizioni e sugli stereotipi della società.

Amedeo Venza parteciperà in prima persona ad una delle prove del programma. Inizio puntata ore 21:35.