Mimose consegnate al reparto di Oncologia: un gesto di sostegno per chi lotta

BRINDISI - La giornata internazionale della donna è una ricorrenza che si celebra l'8 marzo di ogni anno e sottolinea l'importanza della lotta per i diritti delle donne, in particolare per la loro emancipazione. Ma non solo, può essere anche un'occasione in più per sostenere quelle donne che soffrono ogni giorno a causa della malattia.

Per questo l'associazione Ancas Onlus è stata protagonista nel corso della giornata di oggi, presso l'ospedale "Perrino". Presente anche l'Amministrazione comunale di Brindisi, rappresentata dall'assessore Luciano Loiacono.

I presenti hanno voluto rimarcare l'impegno del personale femminile del reparto di Oncologia attivo del nosocomio brindisino nei confronti di tutte le donne ricoverate ed in cura. Un gesto di vicinanza rispetto a chi combatte il cancro con coraggio e determinazione.

Durante la mattinata, tutte le donne - sia il personale sanitario femminile che le degenti ricoverate - sono state omaggiate con il dono di una mimosa. Quest'ultima è da anni associato a tale ricorrenza poiché è simbolo di forza, sensibilità e bellezza. La sua fioritura precoce e la capacità di prosperare anche in terreni difficili ne fanno un emblema di rinascita e resistenza, riflettendo le qualità associate alla lotta per i diritti delle donne.

Inoltre, sempre oggi, l'azienda Leo R. srls. ha messo a disposizione cinque parrucche che il reparto del "Perrino"donerà a coloro le quali avranno necessità.

Associazione ed Amministrazione comunale hanno rivolto un ringraziamento particolare al primario di Oncologia, il professore Saverio Cinieri, ed a tutto il suo staff per il lavoro delicato che viene svolto quotidianamente.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui