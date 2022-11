Party serale in provincia, tra gli ospiti c'è Ignazio Boschetto

MESAGNE - Il noto cantante del gruppo musicale "Il volo", Ignazio Boschetto, nella serata di ieri (19 novembre) è stato ospite a Mesagne. Come raccontato la scorsa estate da BrindisiReport, non è la prima volta che accade.

L'occasione era quella di un evento speciale, ovvero il compleanno di una sua cara amica chiamata Federica, originaria proprio della città messapica.

Il party si è svolto nel cuore dello splendido centro storico cittadino, e più precisamente presso Gallery event room.

A testimoniare l'accaduto, alcune stories postate sui social sia dallo stesso tenore musicale, che dagli altri invitati presenti, ma anche dal locale che ha ospitato la festa, per mezzo del suo profilo instagram.

Nelle immagini condivise, è possibile osservare una cena conviviale tra amici, arricchita dal ballo di un'avvolgente pizzica.

Breve biografia del cantante

Ignazio Boschetto (Bologna, 4 ottobre 1994), come anticipato, è uno dei componenti del complesso "Il volo". Quest'ultimo è formato - oltre che da lui - da un altro tenore ed un baritono: Piero Barone (Naro, 24 giugno 1993) e Gianluca Ginoble (Roseto degli Abruzzi, 11 febbraio 1995).

Il trio si è costituito nel 2009 durante la partecipazione dei tre cantanti alla seconda edizione del talent show canoro per bambini Ti lascio una canzone. Il più grande, Piero Barone da Naro, non aveva neanche 16 anni (età massima per la partecipazione).

Propongono uno stile ben riconoscibile, che ricalca soprattutto la tradizione classica italiana. Nonostante ciò, interpretano brani anche in altre lingue (su tutte: inglese e spagnolo), essendo molto conosciuti anche all'estero.

Il gruppo ha vinto il Festival di Sanremo 2015 con il brano Grande amore; con lo stesso pezzo ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest 2015, classificandosi terzo.