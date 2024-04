"Prima Capitale della Cultura di Puglia": un nuovo cartello celebra la città

MESAGNE - "Mesagne prima Capitale della Cultura di Puglia". È questo il testo scritto sul nuovo cartello affisso all'ingresso della città messapica per volontà dell'Amministrazione comunale. A presentare l'iniziativa ci ha pensato direttamente il sindaco Toni Matarrelli, pubblicando in data odierna (14 aprile) un post sui propri canali social.

Il reiferimento è chiaramente relativo al titolo ricevuto nel febbraio 2023 da Mesagne. La Regione Puglia istituì la nomina con la volontà di assegnarla a quelle città riconosciute dal Ministero della Cultura come Capitali italiane della Cultura o arrivate finaliste nella competizione per il conseguimento. Per queste, inoltre, è previsto un premio dell’importo di 300mila euro.

“La storia di Mesagne - aveva dichiarato in quell'occasione il governatore Michele Emiliano - deve essere da esempio per tutta l'Italia. Parliamo di una storia di riscatto e di rilancio, che va raccontata, perché testimonia che il destino di una città può essere cambiato, anche grazie alla cultura. Per questo vogliamo far sì che il progetto presentato per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura venga realizzato in toto, concretizzando tutte le iniziative previste. Oggi si parla di Mesagne come città di arte, turismo, ricerca: una sfida vinta da tutta la Puglia”.

"Da oggi anche un cartello segnaletico per rivendicare con orgoglio il titolo di 'Prima Capitale della Cultura di Puglia' - scrive oggi il sindaco Matarrelli - un grande traguardo ma anche l’impegno a fare ancora di più e meglio".

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui