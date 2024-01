Trent'anni dalla morte del poeta Francesco Bardicchia: Mesagne lo celebra con un libro

MESAGNE - Nuova iniziativa editoriale dell’associazione Di Vittorio di Mesagne con la pubblicazione del libro "Il poeta enigmista". Un progetto editoriale manifestato proprio nel trentennale della morte del poeta vernacolare Francesco Bardicchia (2 novembre 1913 – 4 aprile 1993). L'autore è Marcello Ignone (Sulla rotta del sole. Giordano Editore).

Il libro sarà presentato sabato 3 febbraio 2024 alle ore 18 nell'auditorium del castello di Mesagne. Introdurrà e coordinerà Giovanni Galeone, presidente dell’associazione Di Vittorio. Non mancheranno i saluti di Antonio Matarrelli, sindaco di Mesagne, gli interventi del giornalista Angelo Sconosciuto e dello storico ed autore Marcello Ignone.

Nella prefazione del libro, Giovanni Galeone afferma: “..il lavoro di Marcello Ignone, improntato agli approfondimenti storici del nostro territorio, ci dà l’occasione di ritornare su Francesco Bardicchia, l’autore dialettale mesagnese il cui spessore poetico era ampiamente emerso con la pubblicazione delle sue liriche e degli studi critici sulla sua opera.

Le poesie in vernacolo dl Bardicchia erano state scritte in età matura e si sapeva che era stato un esperto di enigmistica, ma mancava uno studio organico sulla consistenza di quest’ultima attività.

Il lavoro di Marcello Ignone colma questa lacuna e ci fornisce un quadro di attività per certi versi inaspettato e sorprendente: il nostro ha pubblicato per ben 43 anni (1932-1975) lavori enigmistici su 16 riviste nazionali che vengono messi in luce nella pubblicazione di Ignone”.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui