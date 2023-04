Realizzare la casa dei sogni: la parola ai professionisti

È il sogno di tante famiglie e giovani coppie: creare un ambiente di casa in grado di accoglierli e farli sentire protetti e a proprio agio sempre.

Per realizzarlo, però, non basta acquistare o prendere in affitto una casa, perché è necessario riuscire a farla propria, dotandola di ciò che serve per viverla, come arredi, pavimentazioni, riscaldamento, acqua calda.

E, per quanto tutti ci sentiamo un po’ arredatori d’interni, la realtà è che spesso e volentieri non abbiamo affatto le idee chiare su ciò che noi stessi desideriamo o su ciò che il mercato può offrire o, ancora, sulle ultime tendenze in fatto di design e materiali.

Per questo, affidarsi a esperti, che sappiano ispirarci nelle nostre scelte, è sempre consigliabile.

DEA Ceramiche: i motivi per una scelta intelligente

DEA Ceramiche è una realtà che da 40 anni si occupa della vendita di soluzioni di arredo bagno, pavimenti, complementi, termoidraulica e ceramiche e che ha, sin dalla prima apertura del negozio, un sogno: “aiutare ogni famiglia a costruire la casa dei sogni”.

Abbiamo, di conseguenza, chiesto l’aiuto promesso ai consulenti di DEA Ceramiche, chiedendo quali siano i tre elementi a cui una famiglia non dovrebbe rinunciare nel realizzare la casa dei propri sogni, e loro ci hanno fornito altrettante ottime risposte.

Qualità e ricerca: materiali e prodotti unici a prezzi accessibili

Ricercare, selezionare e offrire ai propri clienti i migliori marchi sul mercato. Questo dovrebbe fare un professionista d’esperienza, riconosciuto e apprezzato a livello nazionale.

DEA Ceramiche si distingue nel settore proprio per l’attenta e scrupolosa ricerca di prodotti dall’elevata qualità, selezionati tra alcuni importanti brand nel settore, quali Atlas Concorde, Meg e Boxer, Iris Ceramica e FMG-Fabbrica Marmi e Graniti,Cotto D’Este, Arbol, Itlas Pavimenti in legno, Friuli Parchet, Francesco De Maio, Ceramiche Piemme.

Il riconosciuto prestigio dei marchi trattati dimostra la grande attenzione che DEA Ceramiche pone non solo alla qualità dei materiali, ma anche all’estetica, al design e soprattutto all’unicità dei prodotti, che sono in grado di regalare uno stile altrettanto unico ed esclusivo alle case dei suoi clienti.

Ma la vera sfida, vinta ogni giorno da DEA Ceramiche, è quella della convenienza, derivata dall’abilità di selezionare materiali e prodotti unici a prezzi e costi accessibili, così da poter soddisfare tranquillamente anche famiglie a medio-reddito con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Competenza ed esperienza: professionisti e spazi espositivi per trovare ispirazione

Lo showroom di DEA Ceramiche di Torre Santa Susanna a Brindisi, con i suoi 1.000 mq al coperto e 1.000 mq scoperti, è il luogo dove trovare la giusta ispirazione, passeggiando in ambientazioni variegate, accomunate dalla cura del bello e del dettaglio.

Negli spazi dello showroom si potrà venire consigliati da un team di progettazione in grado di dare concretezza a quelle ispirazioni e di trasformarle le idee in soluzioni su misura, grazie alla profonda conoscenza delle nuove tendenze del mercato e la proposta di arredi eleganti, esclusivi e mai banali o scontati.

Ma non sono solo i clienti a poter apprezzare l’ampio spazio espositivo, perché anche architetti e designer lo potranno sfruttare per trovare l’ispirazione nel proprio lavoro, in quanto DEA Ceramiche vi ha attrezzato un’apposita area da destinare a eventi dedicati proprio ai professionisti.

Assistenza pre e post vendita: il cliente non è mai solo

Per DEA Ceramiche è importante rimanere sempre accanto al cliente in ogni fase del processo di scelta, acquisto e post-vendita, consigliando e sciogliendo dubbi e perplessità.



Alcuni servizi diventano, quindi, essenziali per ottenere la massima soddisfazione del cliente: l’iniziale consulenza, fatta di ascolto e comunicazione, è propedeutica alla fase di progettazione, nella quale eleganza e comfort si sposano alla massima cura dei dettagli da parte di un team di esperti pronti a lavorare insieme al cliente.



Una volta perfezionato l’acquisto, poi, DEA Ceramiche assicura una consegna in massima sicurezza direttamente a casa e un’efficiente squadra di assemblaggio e montaggio. E, anche a questo punto, i professionisti di DEA Ceramiche rimangono comunque a disposizione, non lasciando mai solo il cliente.

Finalmente la casa dei sogni

Ecco, allora, che DEA Ceramiche non solo ci fa sentire come a casa, ospitandoci nei propri spazi arredati con stile e gusto, ma la casa la costruisce letteralmente tutta attorno a noi, così come l’abbiamo sempre desiderata.

Non resta, dunque, che visitare lo showroom e lasciarsi ispirare e consigliare al meglio.