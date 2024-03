L'Antibiotico-Resistenza: una minaccia globale per la salute pubblica

La resistenza agli antibiotici, o antibiotico-resistenza, in preoccupante aumento in molti Paesi, è un fenomeno di adattamento di alcuni microrganismi che acquisiscono la capacità di sopravvivere in presenza di un agente antibatterico, che determina un importante impatto sulle persone, sugli animali e sull’ambiente.

Quando un microrganismo resiste all’azione di un antibiotico, la malattia infettiva da esso causata può essere più difficile da curare: il decorso risulta più lungo, aumenta il rischio di complicanze, fino ad arrivare a esiti invalidanti o al decesso del paziente. L’antibiotico-resistenza comporta, quindi, importanti conseguenze sulla qualità della vita delle persone e anche un rilevante impatto economico per il singolo e per la collettività.

Nel video servizio il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Stefano Termite, afferma che “siamo di fronte a una vera emergenza per la salute pubblica: ad oltre un secolo dalla scoperta degli antibiotici che hanno salvato molte vite, stiamo rivivendo una situazione simile a quella di allora, quando molte persone morivano per patologie batteriche. Oggi i microrganismi batterici si sono adattati e sopravvivono alle terapie”.

L’antibiotico-resistenza ha gravi conseguenze soprattutto sulla popolazione più anziana e sui pazienti fragili, più esposti alle infezioni. Salvatore Minniti, direttore del reparto Malattie infettive dell’ospedale Perrino, evidenzia la difficoltà di individuare le cure più efficaci per alcune patologie che necessitano il ricovero, per la mancanza in commercio di nuovi antibiotici.

L’informazione sul corretto uso degli antibiotici è essenziale. Teresa Calamia, direttrice del Dipartimento Farmaceutico, spiega quali sono le regole da osservare quando si parla di antibiotici: possono essere prescritti soltanto da un medico, servono solo se si osservano scrupolosamente dosi e durata della terapia indicata, non servono contro il raffreddore o l’influenza, il loro abuso favorisce lo sviluppo dell’antibiotico-resistenza.