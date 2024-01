Il ruolo centrale del diploma di geometra nel settore Edile-Territoriale-Ambientale

Nei prossimi anni il settore edile, territoriale e ambientale è destinato a vivere una fase di profonda trasformazione, plasmato da un contesto in cui le sfide ambientali, l'urbanizzazione crescente e la richiesta di soluzioni sostenibili saranno al centro dell'attenzione. In questo scenario di evoluzione, il diploma di geometra, ottenuto attraverso il corso di studi Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT), emerge come un elemento cruciale per definire il futuro di questo settore in rapida mutazione e crescita.

Eco-sostenibilità e tecnologia tra i punti forti di questo corso

La sostenibilità è una delle principali tendenze del settore edile. Di fronte alla crescente sensibilità ambientale e alle sfide del cambiamento climatico ed energetico, si prevede che le costruzioni e la gestione del territorio adottino pratiche più rispettose dell'ambiente. Il geometra si inserisce perfettamente in questo scenario, grazie alla sua conoscenza approfondita di settori come la topografia, le normative urbanistiche e le costruzioni. I geometri professionisti, formati con una visione attenta alla sostenibilità ambientale, saranno indispensabili nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni che minimizzino l'impatto ambientale delle costruzioni e favoriscano uno sviluppo sostenibile.

La tecnologia è un altro elemento chiave in questo ambito. Per esempio, il BIM (Building Information Modeling), la geolocalizzazione e le tecnologie di rilevazione permetteranno di avere a disposizione strumenti efficaci per migliorare la progettazione, la pianificazione e la gestione del territorio e delle risorse naturali. Il diploma di geometra, pertanto, rappresenta una formazione altamente qualificata che è in grado di preparare tecnici pronti a lavorare con tecnologie all’avanguardia.

Una preparazione a tutto tondo: dalla normativa vigente al Team Working

La complessità delle normative urbanistiche e ambientali è un altro aspetto da considerare, per adeguare lo sviluppo urbano alle necessità ambientali. Il geometra, con la sua formazione è una figura fondamentale nella gestione di questo complesso quadro normativo, poiché assicura che i progetti siano conformi alle leggi del settore.

Le sfide ambientali globali richiederanno inoltre una visione integrata e cooperativa e i geometri, con la loro formazione multidisciplinare, potranno collaborare con professionisti di vari ambiti, contribuendo all’elaborazione di progetti complessi e innovativi. La capacità di coordinare diverse competenze è una qualità intrinseca di questo percorso di studi, che rende il diplomato molto adatto a gestire, collaborare e guidare il team di lavoro nella realizzazione di progetti di costruzione sostenibili e rispettosi dell’ambiente.

Un percorso nuovamente presente in un rinomato istituto brindisino

Consapevole dell'importanza di questa figura professionale, l'Istituto Tecnico Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi di Brindisi, dopo diversi anni, ha riattivato l'indirizzo "Costruzioni, Ambiente, Territorio" (ex Geometri) in seguito alla deliberazione della Regione Puglia. Negli ultimi giorni, presso l'aula magna della sede Flacco dell'istituto, è stata presentata la rinascita del corso C.A.T. Costruzioni Ambiente e Territorio (ex Geometri). Le iscrizioni per questo indirizzo di studi sono attualmente aperte e sarà possibile iscriversi al corso di studi per il prossimo anno scolastico 2024/2025. Questa iniziativa punta a garantire una presenza solida dell'indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio nel territorio di Brindisi.

Un corso di studi che apre a molte opportunità lavorative

Gli intervenuti, guidati dal Dirigente Scolastico, hanno discusso sulle opportunità di inserimento lavorativo e di studio post diploma dell'indirizzo C.A.T. Otello Marcello Coccioli, Presidente del Collegio Geometri Brindisi, ha illustrato il ruolo del geometra e le sue varie aree di attività. Anda Furfaro, geometra responsabile commerciale e amministrativo della Topografia S.T.F., e Angelo Contessa, geometra e amministratore unico del Consorzio Stabile BUILD scarl, hanno evidenziato la richiesta di figure qualificate come il geometra nel settore. La serie di interventi si è chiusa con la dott.ssa Emanuela Contessa, Presidente di ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) Giovani Brindisi, che ha informato la platea su altre possibilità di lavoro.

Si è inoltre ricordato che i diplomati in “Costruzioni, Ambiente, Territorio” saranno in grado di inserirsi in enti pubblici e privati, aziende edilizie, studi professionali, consorzi di bonifica, agenzie immobiliari, e altro. Tra i ruoli che potranno svolgere ci sono i seguenti: tecnico geologico, tecnico delle costruzioni civili, rilevatore e disegnatore di prospezioni geologiche, tecnico della gestione di cantieri edili, e molte altre posizioni specializzate. Inoltre, i diplomati potranno svolgere attività professionali autonome, come la gestione di imprese e studi specializzati, consulenze tecniche per studi notarili, tribunali, banche e assicurazioni, nonché l’amministrazione di immobili.

Un percorso completo e ben strutturato

Strutturato su due bienni e un quinto anno, questo percorso prepara gli studenti a rispondere in modo adeguato alle nuove sfide del settore edile-territoriale-ambientale, sottolineando la pluridisciplinarietà e la pratica. Nel primo biennio, gli studenti affronteranno un'ampia gamma di materie, dalla fisica alla geografia, acquisendo competenze nella tecnologia e nelle scienze. Il secondo biennio e l'ultimo anno concentreranno gli sforzi sugli aspetti specifici dell'indirizzo, tra cui progettazione, costruzioni, impianti, economia ed estimo, topografia e fotogrammetria. L'approccio integrato del corso si completa con discipline umanistiche e linguistiche, come letteratura italiana, storia e lingua inglese. In conclusione, il profilo formativo e professionale risultante è caratterizzato dalla padronanza delle capacità grafico-progettuali nel settore delle costruzioni e del rilievo, oltre alle conoscenze fondamentali per l'organizzazione del territorio e la salvaguardia dell'ambiente.

Le iscrizioni partiranno dal 18 gennaio 2024 a tutti gli indirizzi dell'Istituto Carnaro Marconi Flacco Belluzzi, CAT compreso. Si possono ricevere ulteriori informazioni consultando il sito web ufficiale della scuola e la sua pagina Facebook.

Le prime iscrizioni al CAT sono già avvenute: Giuseppe Stefano, Giuseppe Palma, Anda Furfaro, Nadia Carparelli, Davide D’Astore, Debora De Lorenzo, Cosimo Cardone, Lia Bassi, Antonio Colucci, Vito Piccigallo. Si tratta di geometri professionisti ormai affermati che, consapevoli dell’importanza di avere tali figure sul territorio locale e nazionale, “provocatoriamente” si sono iscritti per lanciare un messaggio importante alle famiglie e agli studenti in procinto di scegliere la scuola superiore : “iscrivetevi all'indirizzo Cat-Costruzioni-Ambiente-Territorio per assicurarvi un inserimento professionale immediato e gratificante”