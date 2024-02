Assegnazione lotti energia elettrica: ecco a chi è stata affidata la fornitura in Puglia

Il mercato energetico italiano si trova in una fase di profonda evoluzione, caratterizzata da una crescente attenzione alle fonti rinnovabili e alla decarbonizzazione, nonché da una maggiore volatilità dei prezzi dovuta allo stop del mercato tutelato.

Le aste energetiche assumono, quindi, un ruolo fondamentale per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la competitività del sistema.

Cos'è l'asta per le tutele graduali e come funziona

L'asta per le tutele graduali è un meccanismo di gara competitivo che permette ai fornitori di energia elettrica di aggiudicarsi la fornitura di energia a un prezzo predeterminato per un periodo di tempo definito. L'obiettivo dell'asta è quello di garantire la tutela dei clienti domestici che non hanno ancora scelto un fornitore del mercato libero, offrendo loro un prezzo competitivo e condizioni contrattuali stabilite dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA):

1. Definizione del bando di gara: ARERA pubblica il bando di gara, specificando le caratteristiche dei lotti in palio, i criteri di ammissione e le modalità di partecipazione.

2. Presentazione delle offerte: I fornitori di energia interessati presentano le proprie offerte, indicando il prezzo massimo che sono disposti a pagare per l'aggiudicazione del lotto.

3. Assegnazione dei lotti: ARERA assegna i lotti ai fornitori che hanno presentato le offerte migliori, in base al prezzo offerto e ad altri criteri previsti dal bando.

L'assegnazione dei lotti a Salerno

Nell'ultima asta energetica (alla quale hanno preso parte sette operatori), l’Italia è risultata divisa in 26 lotti.



SEV Iren, multiutility del Gruppo Iren, si è aggiudicata ben due lotti comprendenti 10 province del Sud Italia, ottenendo così circa 340mila nuovi clienti e rafforzando la sua presenza nel territorio. Nello specifico:

Lotto 22 - Sud 6: Salerno, Taranto, Potenza, Brindisi e Matera

Lotto 23 - Sud 7: Cosenza, Foggia, Barletta-Andria-Trani, Campobasso e Isernia

Questo risultato rappresenta un importante successo per l'azienda, che conferma la sua solidità e competitività nel mercato energetico italiano.



SEV Iren si distingue, infatti, per la sua esperienza centenaria nel settore energetico e il suo ventaglio di offerte e servizi innovativi pensati per tutte le esigenze e tipi di consumi.

Tutti i nuovi clienti di SEV Iren potranno beneficiare, oltre che di un'offerta vantaggiosa, di una serie di servizi che fanno dell'azienda il partner migliore alla quale affidare la fornitura di luce e gas:

Più di un semplice fornitore: SEV Iren si propone come una multiutility moderna e innovativa, offrendo non solo luce e gas, ma anche una vasta gamma di servizi e prodotti per la casa, tra cui connessione internet, sistemi di domotica e mezzi di mobilità elettrica.

SEV Iren si propone come una multiutility moderna e innovativa, offrendo non solo luce e gas, ma anche una vasta gamma di servizi e prodotti per la casa, tra cui connessione internet, sistemi di domotica e mezzi di mobilità elettrica. Presenza capillare: Il brand è presente su tutto il territorio del Centro-Sud Italia con oltre 500 punti fisici, tra store ed energy point, per essere sempre vicino ai suoi clienti.

Il brand è presente su tutto il territorio del Centro-Sud Italia con oltre 500 punti fisici, tra store ed energy point, per essere sempre vicino ai suoi clienti. Soluzioni su misura ed energia pulita: SEV Iren si occupa direttamente dell'approvvigionamento, dell'intermediazione e della vendita di energia elettrica e gas, con offerte personalizzate per soddisfare le esigenze di ogni persona, famiglia o azienda, nel rispetto dell'ambiente.

SEV Iren si occupa direttamente dell'approvvigionamento, dell'intermediazione e della vendita di energia elettrica e gas, con offerte personalizzate per soddisfare le esigenze di ogni persona, famiglia o azienda, nel rispetto dell'ambiente. Massima flessibilità: Le tariffe sono pensate per essere convenienti e adattabili alle diverse necessità, con la possibilità di modificare il contratto in qualsiasi momento senza costi di consulenza.

Le tariffe sono pensate per essere convenienti e adattabili alle diverse necessità, con la possibilità di modificare il contratto in qualsiasi momento senza costi di consulenza. Assistenza eccellente: Un servizio di assistenza clienti dedicato e altamente efficiente è a disposizione per rispondere a qualsiasi richiesta e aiutare i clienti a gestire i propri consumi in modo consapevole e ottimale.

Un servizio di assistenza clienti dedicato e altamente efficiente è a disposizione per rispondere a qualsiasi richiesta e aiutare i clienti a gestire i propri consumi in modo consapevole e ottimale. App dedicata: SEV offre ai nuovi clienti soluzioni digitali, come l’app Iren You, che consente di gestire le forniture di energia elettrica e gas in modo semplice e intuitivo.

SEV Iren: la scelta smart per famiglie e imprese

SEV Iren guarda al futuro con ambizione, investendo in innovazione e sostenibilità per continuare a crescere e migliorarsi, offrendo ai propri clienti un servizio sempre più completo e di qualità.



Per scoprire tutti i servizi e i vantaggi di SEV Iren, è possibile visitare il sito web.