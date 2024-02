Perché è importante scegliere una buona scuola in vista del futuro

La scuola è un luogo fondamentale per la crescita e lo sviluppo di ogni individuo. È qui che si apprendono le conoscenze e le competenze necessarie per affrontare la vita adulta, sia dal punto di vista professionale che personale.



Per questo motivo, è importante scegliere una scuola che offra un'istruzione di qualità e che sia in grado di rispondere alle esigenze individuali di ogni studente.

Perché scegliere una buona scuola

Scegliere una buona scuola, quindi, risulta imprescindibile per:

Acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per i l futuro lavorativo : la scuola fornisce agli studenti le conoscenze e le competenze necessarie per potersi inserire nel mondo del lavoro. Una buona scuola offre un'istruzione completa e approfondita, che prepara gli studenti ad affrontare le sfide del mercato del lavoro.

e le necessarie per i : la scuola fornisce agli studenti le conoscenze e le competenze necessarie per potersi inserire nel mondo del lavoro. Una buona scuola offre un'istruzione completa e approfondita, che prepara gli studenti ad affrontare le sfide del mercato del lavoro. Sviluppare le proprie capacità e potenzialità: la scuola non è solo un luogo dove si acquisiscono conoscenze, ma anche dove si sviluppano le proprie capacità e potenzialità. Una buona scuola offre agli studenti opportunità di crescita e di apprendimento, che li aiutano a realizzare il proprio potenziale.

e potenzialità: la scuola non è solo un luogo dove si acquisiscono conoscenze, ma anche dove si sviluppano le proprie capacità e potenzialità. Una buona scuola offre agli studenti opportunità di crescita e di apprendimento, che li aiutano a realizzare il proprio potenziale. Formare la propria personalità e il proprio carattere: la scuola è un luogo di socializzazione e di confronto, dove si forma la propria personalità e il proprio carattere. Una buona scuola aiuta gli studenti a sviluppare un pensiero critico e autonomo, a saper collaborare e a rispettare le differenze.

L'IISS Epifanio Ferdinando di Mesagne

Quando si tratta di buone scuole, non si può non citare l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Epifanio Ferdinando, punto di riferimento per il territorio di Mesagne e di San Pancrazio Salentino, comuni in cui sono ubicate le proprie sedi, e per diversi comuni della provincia.



L'offerta formativa qualificata, articolata in licei e istituti tecnici, risponde adeguatamente alle diversificate esigenze formative espresse dalla realtà territoriale di riferimento. La scuola offre, infatti, diversi corsi di studio:

Liceo Scientifico Ordinario e Liceo Scientifico con opzione delle Scienze Applicate

e con opzione delle Liceo Coreutico (unico della provincia di Brindisi e Taranto)

(unico della provincia di Brindisi e Taranto) Istituto Tecnico Economico , con le seguenti articolazioni: Amministrazione, finanza e marketing / Servizi Informativi Aziendali (corso diurno e corso serale) Turismo Turismo - Sperimentazione Percorso quadriennale

, con le seguenti articolazioni: Istituto Tecnico Tecnologico , con la seguente articolazione: Meccanica e Meccatronica (corso diurno e corso serale)

, con la seguente articolazione:

A partire dal prossimo anno scolastico 2024-25, si amplia l'offerta formativa della scuola con una classe dell'indirizzo Turismo con percorso quadriennale, una nuova formazione tecnica che vede interagire le competenze scolastiche ed i fabbisogni delle imprese.

Inoltre, grazie ai fondi della linea PNRR "Scuola 4.0", l'istituto avrà in tutte le aule la fornitura di Digital Board di ultima generazione e amplierà le dotazioni digitali presenti negli ambienti di apprendimento esistenti e nei laboratori di Fisica, Scienze, Informatica, Disegno, CAD. Verranno inoltre implementati tre nuovi laboratori per le professioni del futuro: un laboratorio di Data Science e Intelligenza Artificiale per il Liceo Scientifico, un laboratorio di Industria 4.0 con incisore Laser, Plotter e stampante UV per il Tecnico Economico e un laboratorio di Robotica e Automazione con l'utilizzo di bracci robotici per il Tecnologico di San Pancrazio. Verrà altresì inaugurata una nuova biblioteca digitale per il Liceo Scientifico.



Sempre nel rispetto delle azioni previste dal PNRR, l’Istituto sta inoltre sviluppando una proposta formativa sia per l'orientamento in entrata, sia per quello in uscita.



L'istituto offre anche corsi STEM e di lingua straniera per gli studenti di tutti gli indirizzi, oltre a corsi di perfezionamento sulla transizione digitale e di lingua straniera per tutto il personale docente e non docente dell'istituto.



Grazie a questi investimenti, l'IISS Ferdinando si impegna a fornire ai propri studenti le competenze necessarie per affrontare le sfide del mondo del lavoro e della società del futuro, attraverso un sistema formativo integrato all’interno del territorio: per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web dell'Istituto.