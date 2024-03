Non c’è Pasqua senza uova: un’importante donazione nel territorio pugliese

Non esiste festa più dolce della Pasqua con le sue ricette della tradizione: ogni regione italiana ne possiede uno diverso, a dimostrazione della meravigliosa varietà culinaria di questo Paese. I più golosi non possono dire no all’uovo: fondente, al latte o bianco, l’uovo di cioccolata mette d’accordo tutti per la sua rotondità e la sua indubbia dolcezza.

A Francavilla Fontana, anche quest’anno, un’azienda di tradizione quasi secolare rinnova il suo impegno nel donare ai più piccoli (ma non solo) un quantitativo molto importante di uova pasquali. Per restituire la dolcezza e la condivisione di un momento unico.

Soavegel dona oltre 2000 uova di Pasqua alla cittadinanza di Francavilla

Stiamo parlando di Soavegel, azienda leader nel settore dei prodotti gastronomici surgelati. Molto più che un semplice brand: un vero e proprio esempio di etica, e lo dimostra l’impegno che consiste nella donazione di oltre 2000 uova di Pasqua durante la Settimana Santa. Destinatari di questa generosa opera di bene sono: tutti i bambini delle scuole dell’infanzia di Francavilla Fontana (per un ammontare di circa 800 bambini), tutti i pazienti dei presidi ospedalieri di Francavilla Fontana e Ostuni; la Primavera del New Basket Brindisi Happy Casa e i tifosi che saranno presenti alla partita del 30 marzo, in particolare donne e bambini.

Una solidarietà che nasce da lontano

Non è una novità per la cittadinanza di Francavilla: l’azienda, nata 80 anni fa per volere di Domenico Bianco e rinnovata nel corso degli anni in seguito alle differenti gestioni e al cambio generazionale, risponde a un vero e proprio codice etico, dove rispetto per il prossimo, empatia e qualità sono componenti da sottoscrivere ogni giorno.

Una passione per il lavoro che ha origine proprio grazie al pastaio Domenico e che, a giudicare dai risultati ottenuti nel corso degli anni, ha continuato a vivere grazie al figlio Leonardo (da qui la ricerca e l’attenzione rivolta ai prodotti gastronomici surgelati) fino ad arrivare alla gestione moderna, che vede l’impegno quotidiano di tutta la famiglia Bianco.

Per gli abitanti di Francavilla Fontana (bambini, pazienti, giocatori di basket e tifosi) non resta quindi che festeggiare la Pasqua nel migliore dei modi: lasciandosi coccolare dall’inconfondibile dolcezza dell’Uovo di cioccolato donato da Soavegel.