La Sidea Group Junior Fasano ospita la Teamnetwork Albatro Siracusa nella 3^ giornata della Serie A Gold 2023/24

Dopo il successo giunto sabato a Carpi, torna tra le mura amiche del nuovo Palazzetto dello Sport la Sidea Group Junior Fasano, che per la 3^ giornata di campionato ospiterà alle 19 di sabato, 23 settembre, i siracusani della Teamnetwork Albatro.

Gli isolani sono reduci dalla vittoria prestigiosa contro il Sassari dello scorso turno, e si presentano al match con il morale alto e con una rosa decisamente rafforzata rispetto alla precedente stagione, sulla quale il tecnico Rodolfo Jung sta facendo un ottimo lavoro.

Diversi sono stati i cambiamenti anche tra le file dei campioni d’Italia, alla ricerca del salto di qualità, con il coach Vito Fovio consapevole dell’importanza della sfida:

"Ci apprestiamo alla prima gara veramente importante della stagione, un confronto che si preannuncia difficile viste la forza e la competitività di una formazione in eccellente stato di forma psico-fisica, e sulla quale in estate ci sono stati importanti investimenti. Noi ci siamo allenati bene in questi giorni, e con pazienza stiamo proseguendo nel nostro processo di crescita, ed aspetto dai miei ragazzi una grande risposta soprattutto mentale. Per vincere queste partite serve grande cattiveria agonistica, e, a maggior ragione che giocheremo davanti al nostro pubblico, puntiamo alla vittoria. Il campo poi darà il suo responso, ma sono già certo che la Junior ce la metterà tutta per ottenere l’intera posta in palio".

Ad arbitrare la gara, che sarà gratuitamente trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube federale Pallamano TV (all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=mTOqfRfpl_w), saranno i sig.ri Maurizio Anastasio e Mauro Zappaterenno (con il commissario Luigi Visciani).

Completano il quadro della 3^ giornata le partite Bozen-Carpi, Pressano-Conversano, Raimond Ego Sassari-Cassano Magnago, Sparer Eppan-Alperia Black Devils, Trieste-Macagi Cingoli, e Brixen-Secchia Rubiera (in campo domenica).

Sarà possibile accedere al Palazzetto dello Sport solo tramite percorso pedonale accedendo dall’ingresso sito nella strada comunale San Lorenzo, con la possibilità di parcheggiare nella vicina palestra Zizzi, o nelle adiacenti via Campioni D’Italia 2014, via Rita Levi Montalcini e via Rodolfo Falcolini. Il costo del biglietto per assistere al match è di 5€ (ridotto di 3€ per ragazzi tra i 14 ed i 18 anni, gratuito per gli under 14).