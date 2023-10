Pallamano, Serie A Gold: La Sidea Group Junior Fasano ospita la Raimond Ego Sassari

Per la 5^ giornata della Serie A Gold la Sidea Group Junior Fasano ospiterà alle 19 di sabato, 7 ottobre, la Raimond Ego Sassari.

Reduce dalla sconfitta rimediata domenica a Cassano Magnago, la formazione biancazzurra punta a tornare al successo in quello che sarà l’ultimo impegno prima della doppia sfida di European Cup contro i cechi dell’SKKP Brno, nella consapevolezza che non sarà semplice aver ragione della compagine sarda, che lo scorso anno contese in finale il tricolore al team fasanese.

Gli uomini allenati da Zupo Equisoain puntano a confermarsi ai vertici, ed è indubbio che si tratterà di un ostacolo provante per la rosa guidata da coach Vito Fovio, che dichiara: "Ci attende un altro big match dopo quello del precedente week-end, quando non siamo riusciti ad ottenere una vittoria che era alla nostra portata, soprattutto dopo averne analizzati i dettagli in questi giorni. Affronteremo nel prossimo match nuovamente una squadra forte e ben organizzata, ma abbiamo il dovere di non fallire in casa, partendo proprio dall’approccio positivo e dalla determinazione dimostrata dai miei ragazzi per larghi tratti dell’ultima partita. Con la giusta “rabbia” sportiva e con il supporto dei nostri tifosi potremo dire la nostra in una gara per noi molto importante".

La partita, che sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube Pallamano TV, sarà arbitrata dai sig.ri Simone Prandi e Stefano Pipitone (con il commissario FIGH Gregorio Scisci). Sarà possibile accedere al Palazzetto dello Sport solo tramite percorso pedonale accedendo dall’ingresso sito nella strada comunale San Lorenzo, con la possibilità di parcheggiare nella vicina palestra Zizzi, o nelle adiacenti via Campioni D’Italia 2014, via Rita Levi Montalcini e via Rodolfo Falcolini. È comunque fortemente consigliato giungere a piedi, al fine di evitare problemi di viabilità, essendo la struttura sportiva a pochi passi dal centro cittadino. Il costo del biglietto per assistere al match è di 5€ (ridotto di 3€ per ragazzi tra i 14 ed i 18 anni, gratuito per gli under 14).