Pallamano: Prima sconfitta per la Sidea Group Junior Fasano

Prima sconfitta stagione per la Sidea Group Junior Fasano, superata al PalaTacca dal Cassano Magnago per 35-33 nel posticipo del 4° turno della Serie A Gold.

Buono è stato l’avvio di gara della compagine fasanese, che si porta sull’1-4 dopo 4’ e fa registrare il + 4 all’11’ (5-9). I locali reagiscono con un parziale di 4-0, recuperando dal 6-10 al 10-10 del 15’, e passando in vantaggio (13-11 al 20’), ma il finale di frazione sorride nuovamente agli ospiti, che impattano sul 17-17, risultato dell’intervallo.

La prima parte del secondo tempo viaggia sui binari dell’equilibrio sino al 35’, con la formazione lombarda che in seguito prende il sopravvento per 8’, durante i quali piazza break di 5-1, e giunge sul +5 (27-22 al 43’). Con un analogo parziale tra 45’ e 50’, favorito anche dalle parate di Oronzo Monopoli, la Junior torna in partita, pareggiando sul 28-28, ma nei minuti finali il Cassano Magnago mostra più lucidità portando a casa l’intera posta in palio, grazie anche ad un errore dei biancazzurri nell’ultimo possesso, che, a pochi istanti dal termine, avrebbe potuto regalare a Flavio Messina e compagni la parità. La sfida si conclude con il goal sulla sirena del 35-33 a favore dei varesini, che dunque restano a punteggio pieno, a differenza dei pugliesi, attesi sabato prossimo nel nuovo Palazzetto dello sport dal match contro la Raimond Ego Sassari, ultimo in campionato prima della doppia sfida europea contro i cechi dell’SKKP Brno.

"Nel complesso sono soddisfatto della prova dei miei ragazzi – dichiara il tecnico Vito Fovio – essendo stati protagonisti di un ottimo approccio contro una squadra forte ed avendo interpretato bene la partita per larghi tratti. Purtroppo però, in una partita così equilibrata, quando si commettono tre-quattro ingenuità colossali, si pagano caro e così è stato. Abbiamo buttato due punti con gli errori sia in difesa che in attacco, ma ora dobbiamo alzare la testa e pensare subito al Sassari".

Cassano Magnago-Sidea Group Junior Fasano 35-33 (17-17 p.t.)

Cassano Magnago: Medicina, Fantinato 4, Moretti 9, Monciardini, Lazzari, Saitta 4, La Bruna, Branca, Bassanese 5, Salvati, Kabeer 1, Battaglia, Dorio 1, Mazza 4, Savini 7, Riva. All.: Matteo Bellotti.

Sidea Group Junior Fasano: Torbjorsson 2, Angiolini 7, Amato, Pugliese 6, Leban, Messina 3, Boggia, Monopoli, Cantore 8, Vinci, Beharevic, Knezevic 7, Corcione. All.: Vito Fovio.