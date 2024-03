Pallamano, serie A Gold: trasferta friulana per la Sidea Group Junior Fasano

FASANO - Messa alle spalle la pausa per gli impegni della Nazionale, vittoriosa sul Belgio nel doppio confronto valido per le qualificazioni ai Mondiali 2025 (anche il fasanese Davide Pugliese tra i convocati), tornerà sabato 23 marzo la Serie A Gold, con la 21^ giornata che vedrà la Sidea Group Junior Fasano ospite del Trieste.

Il match del PalaChiarbola, il cui inizio è fissato alle ore 19, rappresenta una sfida impegnativa quanto rilevante a questo punto della stagione per entrambe le compagini, con i padroni di casa alla ricerca di punti preziosi per uscire dalla zona Play-Out, e con i campioni d’Italia in carica, reduci dalla convincente prestazione contro il Bolzano, invece desiderosi di consolidare il proprio piazzamento Play-Off.

"Per noi questa è una trasferta molto importante – dichiara coach Vito Fovio – dovendo affrontare un team che nel proprio storico palazzetto ha dato filo da torcere a tutti, sconfiggendo anche Cassano Magnago e Merano. Avremo di fronte un club che vorrà a tutti i costi la vittoria, ma noi dobbiamo andare lì con il piglio della grande squadra, consapevoli dei nostri mezzi e del fatto che si tratti di un banco di prova per saggiare la maturità del gruppo e per mostrare i frutti dell’ottimo lavoro svolto in allenamento".

L’incontro, che sarà trasmesso gratuitamente in diretta streaming su PallamanoTV (link www.youtube.com/watch?v=e7b_lvUwcg4), sarà arbitrato dalle sig.re Gianna Stella Merisi ed Andrea Alejandra Pepe, alla presenza del commissario federale Valter Fabbian.

Questo il quadro completo dell’8° turno di ritorno: Sparer Eppan-Raimond Ego Sassari, Bozen-Secchia Rubiera, Pressano-Cassano Magnago, Conversano-Carpi, Brixen-Teamnetwork Albatro, Alperia Black Devils-Macagi Cingoli, Trieste-Sidea Group Junior Fasano.

