Anche sette sampietrani tra gli oltre duemila italiani iscritti alla Maratona di Valencia

SAN PIETRO VERNOTICO - Ancora una volta, l'associazione sportiva My Domo di San Pietro Vernotico attira l'attenzione l'attenzione con il suo impegno nel mondo dell’atletica. Sette atleti determinati di San Pietro Vernotico sono partiti per partecipare alla maratona di Valencia, in programma per domani, domenica 3 dicembre, che conta 33mila iscritti di cui 2174 italiani. Il gruppo targato My Domo è composto da Salvatore De Perto, Francesco Leone, Mino Vergine, Orazio Tafuro, Massimiliano Politi, Tonio Pede e Francesco Casiello. Sono pronti ad affrontare i 42,195 chilometri delle strade di questa città spagnola, consolidando la tradizione di eccellenza dell'associazione.

Altri membri della My Domo hanno recentemente partecipato alla prestigiosa maratona di New York, confermando l'impegno costante e la rilevanza dell'associazione nelle competizioni internazionali.

"L'unione sportiva, la condivisione degli obiettivi e lo spirito di squadra sono i valori fondamentali della nostra società. Siamo orgogliosi dell'instancabile impegno e della dedizione con cui i nostri atleti si sono preparati per questa maratona". Commenta il presidente Angelo Caforio.

"La maratona di Valencia offre un percorso urbano conosciuto per la sua rapidità, attirando il fervore di migliaia di sostenitori devoti a questo sport. In questo contesto, la My Domo è pronta a dimostrare non solo le proprie capacità atletiche, ma anche la solidarietà e la forza della loro comunità.

Un caloroso in bocca al lupo a tutti gli atleti della My Domo per questa straordinaria sfida, simbolo di impegno e determinazione".