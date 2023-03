Dal 2006 ad oggi: "Supporters magazine" festeggia le 250 edizioni

BRINDISI - Con la nuova partita tra le mura amiche della Happy Casa Brindisi torna Supporters magazine, il periodico di basket distribuito a Brindisi e provincia e al Pala Pentassuglia in occasione delle partite interne. E sarà un numero molto speciale: siamo arrivati al 250.

L'importante traguardo sarà celebrato con una serata speciale sabato 11 marzo 2023, dalle ore 17:00 in poi, presso l’Hospitale del Turista, davanti a San Giovanni al Sepolcro, a Brindisi.

Sarà un momento all’interno del quale si ricorderà la storia del giornale dal primo numero uscito l’8 ottobre 2006 fino ad oggi. Saranno presenti dirigenti e staff della Happy Casa Brindisi e una rappresentanza della Limongelli Dinamo Brindisi (formazione lanciatissima nel campionato di C Gold. Tanti ospiti anche collegati in video che vorranno portare il loro saluto.

In questo numero, oltre ad alcune pagine dedicate al nostro anniversario, tra le quali una lettera a firma di Fernando Marino, presidente della New Basket Brindisi, ampio spazio alla partita tra Brindisi e la Ea7 Olimpia Milano, prima in classifica, con l’editoriale del direttore Marino Petrelli e quello di Mario Arceri. Ci sarà anche la presentazione degli avversari a firma di Matteo Insam, nostro corrispondente da Milano.

All’interno del giornale, spazio anche alla Limongelli Dinamo Brindisi lanciatissima nel campionato di C Gold. Si parla anche dei Mondiali 2023 con un articolo a firma di Chiara Masiello, che si occupa anche delle grafiche social relative ai risultati e alle classifiche della Serie A.

Su facebook, twitter e instagram, ci sarà la diffusione di tutti i contenuti, mentre sul sito internet di Supporters magazine il giornale sarà disponibile a partire da venerdì pomeriggio in formato digitale. Poi, come sempre, notizie e articoli da parte dei nostri corrispondenti da tutti i campi della Serie A e tante notizie di carattere nazionale e internazionale.