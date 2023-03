"Air Bowman" trascina Happy Casa alla vittoria contro Treviso

BRINDISI - Basterebbe solo leggere i numeri dello “score” finale della partita fra Happy Casa Brindisi e Nutribullet Treviso per capire cosa è stata la reale prestazione della squadra di coach Vitucci, alla conquista della settima vittoria nelle ultime otto partite di campionato (107-84). E i numero parlano chiaro e spiegano bene l’esibizione di grande forza di squadra che ha visto ben sette giocatori in doppia cifra (Reed 14, Bowman 15, Harrison 10, Lamb 13 ,Mascolo 10, Mezzanotte 13 e Perkins 16), percentuali complessive al tiro da 2 punti pari al 60,4 per cento (26/43), da 3 punti al 48,2 per cento (14/29), la predisposizione ai tiri liberi (13/20), con 50 punti portati dalla panchina (ma si può chiamare panchina questa dove siedono Bowman e Harrison?), 10 rimbalzi offensivi, 23 difensivi, 23 assist, 8 palle perse e 12 recuperate e 2 stoppate date. L’Happy Casa delle meraviglie e delle “7 bellezze” ha presentato come in una passerella lunga 40 minuti i 12 protagonisti del roster che hanno interpretato alla perfezione il proprio ruolo esibendosi a turno, quasi dandosi il cambio nei minuti di presenza in campo, per contribuire con il proprio apporto al risultato finale, rendendosi tutti protagonisti durante il proprio minutaggio accordato da coach Vitucci.

Il "coast-to-coast" di "Air Bowman" che svoltò la partita

Nutribullet Treviso aveva provato a prendersi la scena e per circa 10 minuti, quelli del I° quarto, era riuscita a imporre il proprio gioco con l’ex Banks e una buona prestazione di squadra, tanto da portarsi in vantaggio (12-19 a 3’29” dal termine del “tempino”).Poi ha preso quota Ky Bowman, rientrato a 5 minuti da inizio gara, che ha impresso un nuovo ritmo alla squadra trascinandola in modo spettacolare alla rimonta, da lui stesso conclusa con un’azione degna del suo passato da Nba. Quasi allo scadere del tempo, infatti, Ky Bowman, ha catturato un prezioso rimbalzo in difesa e si è involato in un “coast-to-coast” che ha concluso con una spettacolare e imprendibile schiacciata a canestro che ha dato il primo sorpasso a Happy Casa (22-21), fra gli applausi scroscianti del PalaPentassuglia. A ricostruire lo svantaggio ci avevano pensato in precedenza con le loro realizzazioni Lamb, Mascolo e Perkins, ma non è fatto episodico e trascurabile che Ky Bowman ha cominciato a “volare” da quando è stato affiancato da D’Angelo Harrison, entrato in campo sul finire del tempo. Ky Bowman risulterà iscritto a referto finale con 15 punti in 20 minuti di presenza in campo, con 6/10 dal campo, 7 rimbalzi e 7 assist e 2 palle recuperate con una valutazione apri a 25.

Vittoria e punti al sicuro e classifica da play off

La dimostrazione di forza, la compattezza del gruppo e una difesa ritrovata hanno costituito la base per mettere al sicuro il risultato contro Nutribullet Treviso che ha cominciato a perdere certezze difronte a una Happy Casa disinvolta in attacco e impenetrabile in difesa, tanto da chiudere il secondo quarto con il parziale di 30 a 16, e cioè un primo tempo da 52-37, quasi un sigillo sulla vittoria. La partita è continuata sui massimi vantaggi in omaggio ai giocatori che sono scesi in campo e si sono ritagliati il proprio minutaggio da protagonisti. Così è toccato a Marcquise Reed uscire dall’ombra del primo tempo, ed ancora al solito Nick Perkins (16 punti in 27 minuti con 6/11 dal campo,3/5 tiri liberi), D’Angelo Harrison (10 punti e tanta difesa,2/4 da 3 punti,4/4 ai tiri liberi, 3 rimbalzi e 2 palle recuperate), Andrea Mezzanotte (6/9 dal campo) a Joonas Riismaa, al prezioso apporto di Jason Burnell. Ma in questa squadra c’è stato spazio per tutti i 12 giocatori a referto, per cui giustamente coach Vitucci ha concesso minutaggio a Dino Bocevsky e poi a Mario De Donno prima che la partita finisse fra gli applausi convinti della tifoseria brindisina.

La "griglia play off" da perfezionare

Con la esaltante vittoria ottenuta contro Treviso, Happy Casa Brindisi ha raggiunto la sesta posizione di classifica con 26 punti, alla pari con Openjobmetis Varese, con 2 punti di vantaggio su Carpegna Prosciutto Pesaro (squadra sulla quale ha la migliore differenza canestri), e 4 punti su Trentino e Venezia a quota 22 in classifica. Happy Casa è attesa adesso a due trasferte consecutive sui difficili campi di Tortona e Scafati (2 e 11 aprile), poi ci sarà l’infrasettimanale di giovedì 16 aprile in casa, contro la Dinamo Sassari di coach Piero Bucchi e, a seguire, la trasferta di Varese (19 aprile), il ritorno al PalaPentassuglia Brindisi contro Trentino (23 aprile) e Trieste (7 maggio), intervallate dalla trasferta di Brescia (30 aprile). Un calendario non certo facile, quello che attende Happy Casa Brindisi nelle ultime sette partite di campionato, con quattro gare in trasferta e tre in casa al PalaPentassuglia, ma ciò che rende fiducioso l’ambiente brindisino sono la condizione fisica e di forma della squadra e la raggiunta compattezza del gruppo, elementi che contribuiscono ad avere grande affidamento nei prossimi risultati.