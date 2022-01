La Happy Casa Brindisi ne becca 102: pesante ko a Sassari

A Sassari arriva l’ennesima, pesante, sconfitta esterna (102-75) per la Happy Casa Brindisi. Il Banco di Sardegna si è imposto sul roster di coach Vitucci, condizionato dalle assenze di Visconti, Clark e Zanelli (a referto solo per onor di firma) e dalle precarie condizione fisica di Redivo e del nuovo arrivato Alessandro Gentile, protagonista della sfida nella sfida con il fratello Stefano. La squadra allenata dall’ex Piero Bucchi è stata superiore in tutto alla New Basket. Solo nel primo quarto, concluso con Brindisi avanti di 3 (21-24), c’è stato equilibrio.

A partire dalla seconda frazione gli ospiti sono stati soverchiati da Sassari, che ha giocato con un altro passo. Il divario si è allargato progressivamente, fino al + 9 (47-38) con cui si è andati all’intervallo lungo. Nel terzo quarto, nessuna reazione da parte della Happy Casa, che ha cominciato a imbarcare punti su punti, senza opporre resistenza. Alla fine del periodo, la Stella del Sud ha infatti accumulato un distacco di 17 lunghezze che ha di fatto chiuso i giochi. Un passivo analogo era stato rimediato anche domenica scorsa, contro la Virtus Bologna. Ma stavolta l’ultima frazione non ha regalato nessun sussulto da parte della Happy Casa. Senza difficoltà, Sassari ha allungato ulteriormente, andando sul + 20. Il passivo finale, fra l'altro, sovverte la differenza canestri negli scontri diretti a favore degli isolani.

Nick Perkins, autore di 17 punti, è stato fra i meno peggio, al pari dell’omonimo Josh (18) e di Gaspardo (12). Ancora ingiudicabile Alessandro Gentile, che ha fatto il suo esordio all’8’. L’ala, in deficit di condizione, ha realizzato 10 punti. Evidentemente bisognerà pazientare ancora un po’ prima che possa integrarsi nei nuovi meccanismi di gioco, lui che fino alla scorsa settimana militava fra le file di Varese.

Proprio a Varese la Happy Casa ha conquistato l’ultima vittoria esterna, nel lontano 11 novembre 2021. Ma al PalaPentassuglia non è andato molto meglio. Basti pensare che la New Basket, nelle ultime 9 gare, ha conquistato due sole vittorie. Strappata, per il rotto della cuffia, la qualificazione alle Final Eight, bisognerà cambiare registro a partire dalla sfida casalinga contro Reggio Emilia in programma domenica prossima (6 febbraio), affinché il campionato non prenda una brutta piega.