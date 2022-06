Un brindisino in Nba: Matteo Spagnolo scelto da Minnesota nel draft

BRINDISI – Matteo Spagnolo scelto dai Minnesota Timberwolves. Il giovane cestista brindisino era la scelta numero 50 del draft Nba che si è svolto stanotte (24 giugno). Si tratta di una selezione tramite la quale le squadre della principale lega professionistica mondiale rimescolano i loro roster, attingendo anche fra giovani talenti provenienti da altri paesi. Oltre a Spagnolo, sono stati selezionati altri due italiani: l'attesissimo Paolo Banchero, scelta numero uno, e Gabriele Procida.

Spagnolo ad ogni modo dovrebbe restare almeno altri due anni in Europa per proseguire il percorso di crescita iniziato la scorsa stagione fra le file della Vanoli Cremona, dove ha giocato un campionato di Serie A da titolare, sebbene culminato con la retrocessione in A2. Nato nel 2003, Spagnolo è cresciuto a livello giovanile nell'Aurora Brindisi, nella Mens Sana Mesagne e nella Stella Azzurra Roma, con cui a 14 anni ha esordito in Serie B. Nel 2018 è stato ingaggiato dal Real Madrid, che lo scorso anno lo ha girato in prestito a Cremona. Nel febbraio 2020, a 17 anni, ha esordito con la nazionale in occasione di un match di qualificazione agli europei del 2021, realizzando tre punti.