Campionato di A Dilettanti: la Cestistica Ostuni riparte con un nuovo assetto societario

OSTUNI - Dopo mesi di trepidante attesa, la Cestistica Ostuni è pronta a ripartire con le sue attività. A guidare la nuova società sarà Donato Avenia. Un ritorno pieno d’emozione per l’ex capitano gialloblu dell’Assi Basket Ostuni fino al 2009, e protagonista della memorabile promozione nel campionato di A Dilettanti.

“Voglio pubblicamente ringraziare Domenico Tanzarella per aver reso possibile questo passaggio - dichiara Donato Avenia - sono molto riconoscente a lui, adesso però sto cercando di coinvolgere in questa esperienza altra gente, appassionata di basket, per cercare di portare avanti un progetto solido. Gente non di Ostuni ma che vorrebbe investire qui. Voglio però fare una premessa: siamo solo agli inizi ed ho avuto modo semplicemente di dialogare con alcuni possibili sponsor. Al momento si tratta solo di contatti che auspichiamo possano evolversi in maniera positiva. Ma sono solo dei contatti”.

L’Ostuni debutterà in questa stagione il 14 novembre, grazie alla disponibilità per il rinvio delle due prime partite delle squadre avversarie secondo il calendario (Corato e Molfetta). Intanto nei prossimi giorni saranno avviate le attività di sportive dedicate a giovani e bambini, è proprio questo l’obiettivo della società, ripartire dal coinvolgimento diretto dei giovani e delle famiglie ostunesi.

Sulla formazione gialloblù Avenia sottolinea: “Abbiamo allestito un roster giovanissimo: il più vecchio è del 2000. Quasi una squadra under 20 che dovrà affrontare un campionato importante come quello di C Gold. Auspico davvero che tutti gli ostunesi possano ritrovare quell’entusiasmo, che ho potuto vivere in prima persona”.