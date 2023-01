"Giocare, Formare e Riconoscere": convegno organizzato dall'Asd Cedas Avio Brindisi

BRINDISI - La Cedas Avio Brindisi in prima linea per la tutela dei minori in stretta sinergia con i programmi promossi dalla Figc Puglia. Si terrà infatti sabato pomeriggio presso la sala universitaria "Gino Strada" di Palazzo Nervegna a Brindisi un convegno dal titolo "Giocare, Formare e Riconoscere". Inizio dell'evento previsto alle ore 17.00

A relazionare Rossella Bungaro (Delegata Cedas per la tutela dei minori), la psicologa Gaia Piscopiello e la pedagogista Sonia Palermo. Porterà i propri saluti il massimo referente regionale federale Vito Tisci, presidente nazionale del settore giovanile e scolastico L'invito è aperto a tutti coloro vorranno partecipare a questa iniziativa