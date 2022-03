Harrison su Instagram con la maglia della Happy Casa: è fatta per il ritorno a Brindisi

BRINDISI - Ormai sembrano non esserci più dubbi. D'Angelo Harrison tornerà a indossare la canotta della Happy Casa Brindisi. Il play americano ha di fatto auto annunciato il suo ritorno a Brindisi con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram in cui indossa la maglia biancazzurra, nella stagione 2020/21. L'annuncio ufficiale da parte del sodalizio di contrada Masseriola potrebbe arrivare nella giornata di domani (lunedì 7 marzo).

La squadra ucraina del Prometey in cui Harrison militava fino a ieri ha dovuto liberare tutti i suoi tesserati a seguito della fine anticipata del campionato ucraino e la rinuncia alla Champions League: conseguenze inevitabili della guerra.

Harrison viaggiava a una media di 15,6 punti a partita, tirando con percentuale del 40 percento da tre. Nella stagione 2020-2021 è stato uno dei trascinatori della New Basket, in una storica stagione culminata con le semifinali dei playoff scudetto. L'ingaggio di Harrison garantirebbe un salto di qualità all'organico della Happy Casa, che non aveva ancora colmato la lacuna apertasi nel ruolo di play dopo la risoluzione del contratto con Josh Perkins. D'Angelo potrebbe fare il suo esordio domenica prossima in casa della Carpegna Prosciutto Pesaro. Stasera, intanto, tostissimo impegno casalingo contro Brescia per gli uomini di coach Vitucci,