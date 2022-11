La Dinamo Basket Brindisi torna alla vittoria e guadagna il secondo posto

Immediato riscatto per la Limongelli Dinamo Basket Brindisi che nel match valido per la 5ª giornata di andata del campionato di Serie C Gold, espugna il campo della Sunshine Vieste imponendosi largamente per 45-83. Al termine di una gara che la Dinamo ha sempre tenuto sotto controllo, allargando la forbice fino al +38 finale, la squadra brindisina raggiunge la 2ª posizione in classifica a quota 8, condivisa con Mola, Monteroni e Adria, dietro solo alla capolista – ancora imbattuta – Lucera con 10 punti.

La cronaca del match

Fin dalle prime battute di gioco, la squadra di coach Cristofaro ha saputo imporre il proprio ritmo, incalzando gli avversari in difesa con aiuti continui e veloci ripartenze in contropiede. Il trio Musa-Fouce-Stonkus, insieme a capitan Pulli, dimostrano di avere voglia di lasciarsi alle spalle la sconfitta di Castellaneta e dopo 10 minuti la Dinamo è avanti 12-19.



Secondo parziale difficile per Vieste che palesa una grande difficoltà offensiva con soli 5 punti realizzati, mentre la Dinamo si affida alle giocate di Stonkus ed Epifani per allungare sul 19-32.



Rientro in campo dove Jelic, per i padroni di casa, realizza 9 punti in fila cercando di ridurre il gap sotto la doppia cifra, non facendo i conti con la cattiveria di Musa che da spettacolo con due schiacciate consecutive in contropiede. Pulli, Caloia e Greco stringono le maglie in difesa e così la Dinamo si rilancia sul + 23 al 30’, con il tabellone che recita 36-59.



Ultimo quarto dove la Dinamo mantiene il giusto focus sul controllo del match, evitando pericolosi cali di concentrazione, con i punti di Fouce e Scivales, prima di lasciare il campo per i buoni minuti degli under Mazzeo, Mongelli, Patrizio e Longo che con i loro canestri rilanciano la Dinamo fino al travolgente 45-83 finale.



Dopo un tour de force incredibile, costituito da 3 trasferte, e un bottino comunque positivo con due vittorie ed una sconfitta, la Limongelli sabato 19 novembre tornerà finalmente sul parquet casalingo del PalaZumbo per affrontare la forte Nuova Matteotti Corato, ieri (domenica 13 novembre) vincente contro Molfetta per 83-71. Palla a due alle ore 18:00, con ingresso libero.

Il tabellino

Sunshine Vieste – Limongelli Dinamo Basket Brindisi 45-83 (12-19; 17-32; 36-59; 45-83)

Vieste: Tanzi 4, Ragno, Prete 3, Carrizo 4, Lauriola 11, Lakatos, Piccolo, Mafrolla, Otero 5, Novikov 3, Jelic 15 - All. Rubino

Dinamo Brindisi: Scivales 4, Greco, Patrizio 2, Epifani 5, Musa 25, Stonkus 16, Fouce 18, Pulli 6, Caloia, Mongelli 2, Longo, Mazzeo 5 - All. Cristofaro

Arbitri: Stanzione di Molfetta (BA) e Marseglia di Mesagne (BR)