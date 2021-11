C Silver: Staselis show, terza vittoria consecutiva per la Dinamo Brindisi

BRINDISI - Seconda vittoria consecutiva in trasferta per la Limongelli Dinamo Basket Brindisi che espugna il parquet dell’Angiulli Bari con il punteggio finale di 90-97. Una partita complicata per i ragazzi di coach Cristofaro che hanno subito sin dall’inizio la grinta e la reattività dei baresi che si portavano avanti nel punteggio già dal primo giro di lancette. Capitan Ruotolo L., Genchi e Mariani aprivano in due la difesa brindisina un po’ distratta creando un break di sette punti già a metà del primo periodo. Staselis, in casa Dinamo, replicava da par suo con canestri in entrata e procurandosi diversi falli. Scivales, sotto le plance, si faceva notare e Labate, a fil di sirena siglava la tripla del primo vantaggio ospite (25-26).

L’attacco Dinamo funzionava bene anche nel secondo periodo con una difesa aggressiva che procurava palle recuperate e contropiedi. L’esperienza di Ferrienti regalava ai suoi punti importanti dall’arco con le squadre che andavano al riposo lungo sul 45-52. Era sempre la Dinamo a comandare le danze dopo l’intervallo ma i baresi di coach Zotti non davano mai segni di resa. Con Rollo in cabina di regia la Dinamo giocava la carta della difesa aggressiva ed i viaggianti producevano un periodo da 32 punti con il tabellone che al trentesimo segnava 67-84. Nell’ultimo parziale Ruotolo L. e Mariani suonavano la carica spinti dal pubblico di casa e l’Angiulli si rifaceva sotto nel punteggio sino a portarsi a – 5 ma la Dinamo reagiva e con freddezza e determinazione gestiva i minuti finali con attenzione portando a casa una vittoria davvero importante e contro una squadra che farà tanta strada in questo campionato.

Top scorer del match il lituano Staselis con 32 punti per Brindisi mentre per l’Angiulli Mariani chiude con 25 punti di bottino personale. La Dinamo Basket Brindisi si regala la terza vittoria consecutiva dopo tre giornate di campionato e nel prossimo turno giocherà tra le mura amiche del PalaZumbo (sabato 20 novembre alle ore 17.30) contro la temibile formazione della Nuova Cestistica Barletta.

Tabellino

Angiulli Bari – Dinamo Basket Brindisi 90-97 (25-26, 20-26, 22-32, 23-13)

Angiulli: Ruotolo A. 23, Aiello n.e., Venezia n.e., Genchi 14, Piccolo 4, Triggiani n.e., Stano n.e., Mariani 25, Ruotolo L. 16, Riganti 2, Cucurachi 4, D’Abbicco 2. All. Zotti

Dinamo: Greco G., Staselis 32, Epifani, Pellecchia 8, Rollo 10, Ferrienti 11, Guadalupi n.e., Pulli 9, Mazzeo n.e., Sciavles 13, Kibildis 11, Labate 3. All. Cristofaro, Ass. Capoccia e Lozito

Arbitri: Spano di Sannicandro di Bari (BA) e Franco di Bitritto (BA)