Happy Casa in chiusura con Eric Whashington: il nuovo play è a un passo

BRINDISI – Dovrebbe essere Eric Washington il tanto atteso rinforzo in cabina di regia. La Happy Casa Brindisi avrebbe ormai raggiunto l’accordo con il playmaker americano con passaporto maltese. Per questo sarà possibile tesserarlo senza visto.

Nato nel 1993, Washington è stato terzo marcatore e secondo assistman in Germania fra le file dell’Heidelberg. La scorsa estate è stato tesserato dalla formazione spagnola dell’Obradoiro, dove viaggiava a una media di 11,2 punti a e 4 assist a partita, per poi passare ai turchi del Samsunspor (medie di 10,6 e 5,3 punti a gara, in tre partite). Da quanto appreso la firma del contratto dovrebbe essere vicina.

Contestualmente sono in corso delle trattative anche per l’agognato pivot. Nei prossimi giorni si dovrebbe colmare il vuoto apertosi con la partenza di Johnson.

