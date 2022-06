Un titolo regionale e tante soddisfazioni: stagione da incorniciare per la Virtus Brindisi Basket

BRINDISI - Una stagione 2021/2022, piena di successi per la Virtus Brindisi Basket, la piccola società sportiva che si occupa di giovanissimi atleti, nata nel 2016 ha dimostrato di avere un grande cuore. Infatti, pur attraversando anni difficili, tra pandemie e tanti sacrifici, di diversa natura, i giovani atleti brindisini che militano nella Virtus Brindisi Basket, sono riusciti ad ottenere risultati strabilianti, raggiungendo i piani alti delle classifiche di quattro differenti categorie.

Terminando cosi la stagione 2021/2022: under 16 – 1^ classificata campionato U16 argento, titolo regionale ; under 17 – 2^ classificata campionato U17 oro; under 14 –eliminata in semifinale del campionato U14 argento; under 13 – 3^ classificata nel suo girone oro.

La Virtus Brindisi Basket è una società sportiva nata grazie dal sogno di un uomo che ha dedicato buona parte della sua vita ai giovani atleti brindisini, il sessantanovenne Claudio Maria Olivieri che, ricopre il ruolo di presidente della società. Il vero segreto del successo di questa società sportiva però, risiede nel team di esperti che la compongono, spinti da passione, dedizione e amore non solo per i piccoli atleti, ma anche per leloro famiglie. La Virtus Brindisi Basket, nata nel 2016, è riuscita con impegno e competenza a creare un clima accogliente, confortevole e sicuro, in cui oltre a coltivare il talento di giovani cestisti, si coltivano passione, valori e percorsi pedagogici seguiti da esperti. Questo è dimostrato dai tanti allenatori, istruttori, assistenti e dirigenti, che il presidente di questa piccola grande società è riuscito a coinvolgere.

Lo staff infatti è composto da atleti che hanno militato nel basket che conta, ex professionisti, assistenti sociali, insegnanti di scuola e persone spinte da tanta passione, per citarne alcuni come Gigi, Luigi Santini (responsabile tecnico e capo allenatore), Tiziana Minoia (allenatrice form. Under 14 e 13), Mara Nimis (assistente), Gianni Dell’Aglio (Direttore Sportivo), Ivan Lenzoni eMarzia Majorano(dirigenti), Francesca Ponticelli (Responsabile centro mini basket), Rosa D’Alò, Vito Villani, Federica D’Aprile, Annamaria Abicca, Francesca Lacitignola(progetto scuole), Raffaele Mastrorosa (progetto scuole) e per la prossima stagione sarà presente anche un altro nome di spicco del basket italiano, la brindisina Valentina Siccardi che nel suo palmares vanta 3 scudetti in A1, 1 coppa Italia e 2 supercoppe.

Insomma un sogno condiviso, quello di Claudio Maria Olivieri, che sta dando ottimi frutti, non solo in termini di vittorie ma anche di prospettive future. La Virtus Brindisi Basket però non va in vacanza, perché realizza anche per questa estate i tanto partecipati campus estivi e invita tutte le famiglie a seguire #E_stateVirtus 2022.: https://www.virtusbrindisibasket.it/; https://www.facebook.com/VirtusBrindisi; https://www.instagram.com/virtus.brindisibasket/; https://twitter.com/Virtus_Brindisi