Happy Casa, a Bologna test riscatto alla ricerca della propria identità

BRINDISI - Più che il risultato in palio, sarà interessante vedere quale sarà la reazione della squadra di coach Vitucci, dopo la pesante sconfitta interna subita ad opera di Vuelle Pesaro e la pessima prestazione che ha lasciato molti strascichi e forti perplessità sulla tenuta tecnica e fisica di Happy Casa. Certo la Virtus Bologna capolista indiscussa del campionato è squadra forte di un roster di eccellente qualità non è avversaria che lasci presagire chissà quali possibilità di successo o che si conceda cali di tensione e di rendimento nonostante le sue fatiche di Eurolega, ma anche Happy Casa Brindisi non è nuova ad imprese clamorose e ad incredibili ed inattesi alti e bassi, così come ha ampiamente mostrato fino a questo punto del campionato. La vittoria e convincente prova fornita mercoledì scorso dalla squadra in Fiba Europe Cup contro il Groningen (81-57) ha visto in campo una squadra sicuramente più reattiva, determinata e desiderosa di riscatto, caratteristiche che i giocatori di coach Vitucci potrebbero rimettere in gioco contro la Virtus Bologna per garantire una prova di orgoglio e dare segni di chiara ripresa.

Happy Casa è ancora tutta un quiz

La squadra di coach Vitucci dovrà finalmente chiarire se è quella che prende imbarcate clamorose, come Reggio Emilia e Pesaro o, invece, è la stessa che a 2 secondi dalla fine ha in mano la vittoria in casa di Olimpia Milano ed a 8 secondi sfiora il successo a Verona, per poi presentarsi in campo e giocare un buon basket e vincere contro Napoli, Brescia e Derthona. Di fatto Happy Casa è ancora una squadra alla ricerca di un sano equilibrio fra difesa ed attacco, ed intanto non riesce a trovare ancora la sua giusta identità rimediando spesso enormi difficoltà soprattutto in fase difensiva, dove maggiormente si avverte la necessità di incrementare la concentrazione e la massima attenzione, evitando cali ed amnesie spesso ingiustificate. La difesa deve fare quadrato intorno a Nick Perkins, attualmente alla ricerca della migliore condizione fisica e mentale ed a Jason Burnell, giocatore di maggiore esperienza e finora il più costante, per costruire un reparto reattivo e solido che ritorni a giocare di gruppo e cancellare la pessima posizione di penultima formazione del campionato con una media punti subita pari all’87,4 % come Varese e meglio solo di Trieste (89,6%), che si troverà difronte alla Virtus che invece ha la migliore difesa del campionato.

Cercasi play maker per coach Vitucci

Nelle ultime prestazioni della squadra coach Vitucci ha avvertito disagi in fase di impostazione dei giochi d’attacco dove Ky Bowman non riesce ancora a garantire il rendimento di qualità per cui era stato ingaggiato, tanto che spesso l’allenatore brindisino ha dovuto fare ricorso alla sua utilizzazione nel ruolo di guardia, affidando la conduzione a Bruno Mascolo. E contro Groningen, nella partita di mercoledì scorso in Europe Cup, coach Vitucci ha chiesto a Marcquise Reed di portare palla e ad impostare il gioco di squadra, alternandolo nel ruolo di guardia con Mascolo play maker e lo stesso Bowman, lasciando intravedere la possibilità che l’allenatore brindisino possa ripetere il test anche a Bologna. Ma si auspica che proprio Bowman, in un PalaDozza stile Nba, con un pubblico straordinario e contro una squadra autorevole e di levatura europea, possa esaltarsi e trovare la giusta ispirazione per assicurare una prestazione di prestigio.

Virtus Bologna: i forzati del basket

Happy Casa Brindisi si troverà difronte una formazione che in 8 giorni è scesa in campo ben 4 volte, affrontando due trasferte. La squadra di coach Sergio Scariolo, infatti, ha giocato domenica scorsa 20 novembre in campionato, a Trento, il 23 successivo è volata in Grecia per disputare la partita di Euro Lega contro Panathinaikos, persa dopo un tempo supplementare, ed è poi tornata a Bologna per scendere in campo venerdì sera 25 per giocare alle 20.30 la difficile gara contro Anadolu Efes, che si è imposta sulla Virtus per 85-80. Appena il tempo di riposare un giorno e poi attenderà Happy Casa Brindisi al PalaDozza per la partita di campionato, in programma alla ore 18.10.

Un tour de force straordinario che solo una squadra superdotata e con un roster abbastanza lungo può affrontare, senza peraltro accusare grossi problemi di tenuta per l’abilità di coach Scariolo di dosare le forze in campo, cosa che certamente farà anche contro Happy Casa Brindisi. Alla Virtus Bologna mancherà ancora Toko Schengelia. In settimana, com’è noto, la società ha consensualmente rescisso il contratto con il play Michele Ruzzier che è tornato a Trieste.

Si gioca domenica al PalaDozza

Virtus Bologna-Happy Casa Brindisi si gioca domenica 27 novembre con inizio alle ore 18.10 al PalaDozza di Piazzale Azzarito di Bologna. La direzione di gara è affidata al messinese Tolga Ozge Sahin che si avvarrà della collaborazione di Guido De Francesco di Teramo e Martino Galasso di Siena. La partita sarà trasmessa in streaming sulla rete di Eleven Sports con inizio alle ore 18.10 e sul canale Nove del Digitale terrestre, mentre la radiocronaca sarà affidata in esclusiva all’emittente brindisina Ciccio Riccio, condotta in studio dalla giornalista Lilly Mazzone che si avvarrà del commento tecnico di Simone Silvestro