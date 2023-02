Happy Casa Brindisi alla difficile prova di Venezia per il test di continuità

BRINDISI - Servono punti, continuità di rendimento e di risultati ad Happy Casa per consolidare la classifica ed iniziare a credere di aver ritrovato definitivamente quella identità di squadra che finora si era vista solo a tratti, attraverso una serie altalenante di prestazioni che avevano qualificato la squadra come indecifrabile ed inaffidabile, priva di carattere e personalità. E la trasferta di Venezia, contro la Reyer di coach De Raffaele, giunge a proposito per misurare il grado di maturità raggiunto da Happy Casa dopo due risultati positivi consecutivi, con la consapevolezza di trovarsi difronte ad una classifica così corta, tale da dover guardare contemporaneamente alla zona play off ed a quella più critica della lotta per la permanenza in serie A. Happy Casa è partita alla volta di Venezia con tutti i giocatori effettivi a disposizione di coach Vitucci e restano fuori Dikembe Dixson e Junior Etou che, dato per sicuro partente verso Pesaro nei giorni scorsi, è invece rimasto nel roster brindisino essendo saltata la trattativa con la squadra marchigiana.

La “New Happy Casa” per vincere e difendere il +12

Ritrovato il suo leader D’Angelo Harrison, rinforzato l’organico con l’inserimento di Doron Lamb e scoperto dalle retrovie un utilissimo Jordan Bayehe, coach Vitucci dispone ora di una ampia scelta di rotazioni importanti, tali da poter preparare un piano partita con diverse alternative tattiche rilevanti da far valere anche nella difficile partita contro Reyer Venezia. E fra le nuove scelte a disposizione non è più il caso di ritenere ancora sperimentale ma, invece, una certezza, lo schieramento di Jordan Bayehe e Nick Perkins nei ruoli 4/5 così da ottenere maggior atletismo e più energie sotto i tabelloni ed allo stesso tempo ricompattare la difesa che finora è stato il punto debole della squadra, con l’alternativa di ottimo livello che può offrire Jason Burnell pure pronto a giocare da prezioso “numero 3/4”. Come ha dimostrato l’ultima vittoria ottenuta contro Reggio Emilia, infine, coach Vitucci ha una buona scelta nei ruoli di play e di guardia con un Ky Bowman che scalpita per scalare nuove gerarchie e con Marcquise Reed che con i suoi punti pesanti ipoteca il ruolo di tiratore scelto, con Bruno Mascolo a garantire grinta e determinazione nel ruolo di play e l’alternativa Lamb che può tornare utile schierato in più ruoli. (Nella foto in basso, Bayehe in azione contro Venezia al PalaPentassuglia)

Reyer Venezia: obiettivo uscire dalla crisi

Un roster di ottime qualità partito con grandi ambizioni non è riuscito a limitare i danni delle ultime 3 partite concluse con altrettante sconfitte consecutive in campionato, a cui si è aggiunta l’ultima in ordine di tempo a Lubiana, contro l’Olimpia, mercoledì sera (77-73). C’è aria di “tagli” e novità in casa veneziana e già la “guardia” Allerik Freeman ha fatto le valigie con direzione Besiktas, mentre coach De Raffaele aspetta che Andrew Andrews si liberi dal Panathinaikos di Atene per essere aggregato alla roster della sua squadra, avendo tempo fino a 6 febbraio prossimo per tesseralo. Ma Reyer Venezia non la si può certo affrontare a cuor leggero semplicemente basandosi sulle recenti prestazioni e sui risultati negative ottenuti da Spissu, dagli ex Moraschini, Willis, pur fra i migliori in campo, e dagli altri, perché si tratta di giocatori in grado di ottenere qualsiasi risultato per la bontà del roster a disposizione di coach Walter De Raffaele. L’allenatore brindisino Vitucci, tuttavia, conosce alla perfezione l’ambiente del PalaTaliercio e le qualità della squadra avversaria e vorrà certamente bissare il successo ottenuto al PalaPentassuglia e difendere in ogni caso il +12 ottenuto (75-63), mutando schieramenti difensivi ora che si è convertito anche alla adozione della “zona” nel caso di necessità.

Appuntamento domenica al Pala Taliercio di Mestre

Reyer Venezia-Happy Casa Brindisi si gioca domenica 5 febbraio al Pala Taliercio di Mestre, con palla in due alle ore 12. La direzione di gara sarà affidata a Lorenzo Baldini di Firenze, con funzione di I° arbitro, che si avvarrà della collaborazione di Andrea Bongiorni di Pisa con il ruolo di 2° arbitro e di Alessandro Nicoli di Bagheria. La partita sarà trasmessa in streaming da Eleven Sports con inizio dalle ore 12. La radiocronaca diretta verrà realizzata dall’emittente brindisna Ciccio Riccio, condotta in studio dalla giornalista Lilly Mazzone che si avvarrà della collaborazione tecnica dell’esperto coach brindisino Tonino Bray.