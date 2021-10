Happy Casa Brindisi-Fortitudo Kigili Bologna: dove e come acquistare i biglietti

In programma al PalaPentassuglia venerdì 15 ottobre alle ore 20:30. Per accedere al palasport è obbligatorio presentare all’ingresso il certificato vaccinale ‘Green Pass’

BRINDISI - A partire dalle ore 10 di oggi, mercoledì 13 ottobre, saranno in vendita i tagliandi per assistere al match Happy Casa Brindisi-Fortitudo Kigili Bologna in programma al PalaPentassuglia venerdì 15 ottobre alle ore 20:30. Le partite casalinghe in programma fino al termine della stagione saranno suddivise in diverse categorie di prezzo; la somma dell'acquisto di ogni singola partita non potrà mai essere maggiormente conveniente rispetto alla sottoscrizione di un abbonamento.

Dove e come acquistarli

New Basket Store - Corso Garibaldi 29, (09:30-13:00; 17:00-20:30)

online sul sito www.vivaticket.it

Si ricorda che per accedere al palasport è obbligatorio presentare all'ingresso il certificato vaccinale 'Green Pass'. All'interno del palazzetto è necessario indossare correttamente la mascherina per tutta la durata dell'evento e rispettare il posto a sedere assegnato.