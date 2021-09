Happy Casa Brindisi, riapre la campagna abbonamenti: 100 posti disponibili

BRINDISI - Riapre la campagna abbonamenti ‘Al nostro posto’ valida per la stagione sportiva 2021/22 che la Happy Casa Brindisi disputerà nel massimo campionato di Legabasket Serie A. Nel pieno rispetto delle normative attualmente vigenti per l’ingresso al pubblico all’interno dei palazzetti, la società comunica la disponibilità residua di 100 posti. Nella speranza di poter ampliare la capienza in un futuro quanto più prossimo, il raggiungimento di tale target comporterebbe il temporaneo ‘sold out’ per assistere alle partite casalinghe in campionato.

A partire dalle ore 11 di domani, mercoledì 22 settembre, e fino a esaurimento posti, sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento presso il New Basket Store di Corso Garibaldi, 29 (aperto tutti i giorni 09:30-13:00;17:00-20:30 eccetto la domenica e il lunedì mattina) e online sui circuiti vivaticket. Per tutti coloro che acquisteranno l’abbonamento online (www.vivaticket.it - sezione ‘Abbonamento Happy Casa Brindisi 2021/22), sarà necessario stampare la ricevuta e recarsi al New Basket Store per ritirare la tessera d’ingresso.

Si ricorda che:

In questa fase di riapertura la vendita sarà libera; gli associati Vola a Canestro e i Premium Member continueranno ad avere l’agevolazione del costo di abbonamento a loro dedicata. Sono incluse tutte le 15 partite di regular season Lba; non è prevista alcuna giornata ‘Pro-Brindisi’.

I titolari di abbonamento Lba avranno diritto di prelazione sull’abbonamento Bcl ed eventuali altri eventi durante il corso della stagione. È possibile utilizzare in ogni caso i voucher digitali per sottoscrivere l’abbonamento Happy Casa Brindisi secondo le modalità indicate sui circuiti Vivaticket. La validità dei voucher è stata prolungata - per decreto legge - fino a 36 mesi dall’emissione degli stessi.

La sottoscrizione di ogni abbonamento avrà un costo aggiuntivo fisso di prevendita pari a 2 euro. Per ogni dubbio e necessità rivolgersi all’indirizzo mail: biglietteria@newbasketbrindisi.it o chiamare il numero di riferimento dello store: +39 392/9554379.