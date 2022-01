Contro Napoli arriva il riscatto: la Happy Casa è nelle Final Eight

BRINDISI – Nella serata finora più importante della stagione, la Happy Casa Brindisi si ritrova e stacca il biglietto per le Final Eight di Coppa Italia in programma a Pesaro. Con una prova di carattere gli uomini di coach Vitucci si impongono sulla Gevi Napoli (89-75), in quello che poteva essere considerato un vero e proprio spareggio per le Final Eight, fra due squadre appaiate a quota 14 punti. Si tratta di una vittoria che scaccia la crisi di gioco e di risultati in cui la New Basket era sprofondata negli ultimi tre mesi, culminata nella brutta sconfitta (la sesta su sette gare) rimediata domenica scorsa a Brescia. Adesso bisognerà attendere la gara fra la stessa Brescia e Pesaro in programma domani (20 gennaio) al PalaLeonessa e gli esiti degli altri recuperi in programma la prossima settimana, per capire in che posizione si piazzerà Brindisi, nella griglia delle prime otto.

Fin dall’approccio la Happy Casa ha dimostrato di voler invertire la rotta, ma il roster di Sacripanti, privo di Rich, non è stato da meno. Solo nel primo quarto (terminato con un vantaggio di tre punti a favore degli ospiti) la partita è stata equilibrata. A partire dal secondo periodo la Stella del Sud, con una difesa aggressiva e a suon di triple, si è impossessata dell’inerzia. La crescita della Happy Casa è stata esponenziale. Il primo tempo si è concluso con un vantaggio di 17 punti. Ma è nel terzo periodo che Brindisi ha dilagato, fino a un massimo divario di 23. L’ultimo periodo, però, non è stato una passeggiata. Brindisi infatti accusa un brusco calo mentale che consente a Napoli, mai doma, di ridurre gradualmente il disavanzo. I tifosi se la vedono brutta a poco più di un minuto dalla fine, quando la Gevi si rifà sotto, portandosi ad appena 7 lunghezze di distacco. Ma un tecnico fischiato a Pargo si trasforma nel definitivo colpo del ko per Napoli.

Il grande protagonista della serata è stato un Nick Perkins (21 punti) tornato dominatore del pitturato, dopo la negativa prestazione in quel di Brescia. Ottime anche la prova di Chappell (12 punti) e di Redivo (15). Bene anche Adrian (11 punti). Qualche miglioramento in cabina di regia lo si è visto da parte di Josh Perkins e Clark, ma è lecito aspettarsi ancora di più.

Primo quarto

Brindisi parte con Adrian, Gaspardo, Wes Clark, Chappell, Nick Perkins. Napoli risponde con Pargo, Parks, Lynch, McDuffie, Marini. La Happy Casa ha un approccio deciso, ma Napoli non è da meno. I ritmi sono elevati. Fra sorpassi e controsorpassi, si registra un sostanziale equilibrio. Alla fine del quarto, la Gevi è avanti di 3 (17-20).

Secondo quarto

Brindisi cambia passo in avvio di secondo periodo. A suonare la carica è Visconti, con la tripla che al 13’ dà un primo margine degno di nota (27-22). Poi sono Udom, con una schiacciata, e Nick Perkins, con un’altra tripla, a dare un’ulteriore iniezione di energia, con i canestri del + 10 (32-22). Al break della Happy Casa, i partenopei rispondono con un contro break che riduce parzialmente (32-27) il distacco, ma l’inerzia resta appannaggio della New Basket, ispirata nelle conclusioni dalla lunga distanza. Al 19’, il vantaggio sale a 17 punti (44-27).

Terzo quarto

Anche dopo l’intervallo lungo, la Happy Casa, trascinata da Adrian, Chappell e Nick Perkins, mantiene alta la concentrazione e non molla di un centimetro. Sempre più in difficoltà, Napoli al 26’ si ritrova sotto di 23 (55-32). Nel momento di massima difficoltà, gli ospiti cercano di riorganizzare le idee, tentando di ricucire il pesante passivo (61-43 al 29’). Ma alla fine della frazione, la Happy Casa mantiene un vantaggio di 21 lunghezze (65-44).