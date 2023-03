Jason Burnell: “Siamo carichi e con tanta voglia di riprendere a vincere” 

BRINDISI - Happy Casa Brindisi era certamente fra le squadre più in forma del campionato prima della lunga sosta del campionato per la disputa della Coppa Italia e per le partite della nazionale ed a Pesaro si porta appresso proprio l’interrogativo su come avrà influito questa pausa forzata sul rendimento dei singoli e della squadra che aveva accumulato quattro prestigiose vittorie consecutive. E chi meglio di Jason Burnell, capitano della squadra, può sciogliere questo interrogativo. Il giocatore americano è stato da sempre un esempio per tutti ed il suo impegno è stato costante ed utile alla squadra anche quando i risultati non premiavano il suo straordinario contributo.

“Certamente è trascorso un po' troppo tempo dall’ultima partita giocata in campionato e non eravamo abituati ad un così lungo periodo di sosta, avendo giocato sempre a pieno ritmo fra campionato e partite di Coppa“ - ha spiegato Jason Burnell, il capitano e uomo immagine di Happy Casa Brindisi - “Devo dire, però, che in questo periodo ci siamo allenati duramente e con grande intensità e siamo pronti e ben carichi per scendere in campo a Pesaro”

Con quali ambizioni la squadra riprende il campionato?

“Vincere quattro partite di fila è stato fantastico, ma posso assicurare che la squadra non è ancora soddisfatta ed ha fame di vittorie. Il nostro obiettivo comune è quello di continuare a vincere, migliorare sempre di più lavorando giorno dopo giorno e giocare di gruppo per raggiungere il traguardo più ambito possibile, conservando sempre un approccio determinato sia in allenamento che in partita. Se continueremo con questa volontà e decisione in allenamento ed in partita avremo lo stesso approccio, il successo verrà sicuramente a premiarci e l’obiettivo play off sarà raggiungibile”

Vista la squadra in allenamento pensa che si possa vincere a Pesaro?

“Abbiamo sensazioni decisamente positive perché la squadra nonostante le quattro vittorie conseguite non è appagata e vuole disputare questa seconda parte della stagione nel migliore dei modi. Il nostro obiettivo è continuare a vincere e migliorare ogni giorno, con l’applicazione continua in allenamento ed in partita, pertanto, anche la trasferta di Pesaro deve essere affrontata con questo spirito di squadra, sapendo che una vittoria ci consentirebbe di dare un contributo determinante alla classifica”

In quale ruolo giocherà a Pesaro?

“Per me che gioco da ala grande rispetto ad inizio campionato non è cambiato nulla. Sono qui per fare tutto ciò che il coach mi chiederà di fare e di cui la squadra ha bisogno per aiutarci a vincere le partite e raggiungere il nostro obiettivo”. (Ndrsi ringrazia Stefano Rossi Rinaldi dell’ufficio stampa e social media della New Basket Brindisi per la cortese collaborazione in occasione dell’intervista a Jason Burnell).

Per Pesaro roster al completo

Happy Casa è ora una squadra consapevole di aver acquisito un giusto equilibrio con l’ingresso di D’Angelo Harrison (la leadership che mancava), di Doron Lamb (giocatore essenziale e di sostanza) e con il jolly Jordan Bayehe “pescato” al momento opportuno ed il progressivo ambientamento di Ky Bowman. Alla Vitrifrigo Arena di Pesaro coach Vitucci avrà disponibile tutti i giocatori del roster e potrà ben scegliere tutte le soluzioni tattiche possibili per cercare una vittoria di importanza vitale per la classifica.

La Vuelle Pesaro è in cerca di riscatto

A coach Jasmin Repesa non è andata giù la pesante sconfitta subita a Venezia nell’ultima di campionato (93-77) e la disfatta contro Brescia in Coppa Italia (74-57), e chiederà ai suoi giocatori il massimo impegno per vincere contro Happy Casa per consolidare il quarto posto in classifica, piazzando anche un 2 a 0 contro la squadra di coach Vitucci. Vuelle Pesaro è decisa a seguire il suo cammino verso la qualificazione nel play off scudetto tanto che nei giorni scorsi ha cercato di rinforzare il roster con l’ingaggio di Davide Alviti, trattativa che non si è conclusa solo perché Olimpia Milano ha dovuto registrare gli infortuni di Biliga e Datome, ma coach Repesa potrà contare su Davide Moretti e Abdur Rakhman e sull’ex Riccardo Visconti fresco protagonista nella Nazionale di coach Pozzecco, mentre resta incerto l’utilizzo di Carlos Delfino, alle prese con un infortunio al tendine.

Appuntamento all’ Arena “Vitrifrigo” di Pesaro

Vuelle Pesaro – Happy Casa Brindisi si gioca domenica 5 marzo, alla “Vitrifrigo” Arena, il palasport di Pesaro, con palla in due alle ore 17.30. La direzione di gara è affidata all’arbitro Denny Borgioni di Roma che avrà l’attribuzione di I° arbitro e si avvarrà della collaborazione di Martino Galasso di Siena e Daniele Valeriani di Ferentino (FR). Gli ufficiali di campo designati sono Chiara De Grandis (segnapunti) e Francesca De Grandis (cronometro) e Laura Berrettoni (24 secondi), tutte di Pesaro. La partita sarà trasmessa in streaming su Eleven Sports ed in chiaro sulla rete Dmax del canale 52 del digitale terrestre. La radiocronaca diretta sarà come di consueto affidata alla emittente radio brindisina Ciccio Riccio, condotta dalla giornalista Lilly Mazzone con il commento tecnico di coach Tonino Bray.