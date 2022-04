New Basket Brindisi contro Trieste: Happy Casa store è match sponsor

BRINDISI - Happy Casa Store sarà il match sponsor del match di campionato Legabasket Serie A tra la Happy Casa Brindisi e l’Allianz Trieste, in programma domenica 24 aprile al PalaPentassuglia alle ore 18:30. Una partita dal valore fondamentale per la squadra biancoazzurra, determinata a lasciarsi alle spalle i problemi riscontrati nell’ultimo periodo e ritornare a cogliere una vittoria per rilanciarsi in classifica.

Si legge in un comunicato della New Basket: "Happy Casa Store, leader nazionale nel proprio settore, è alla quinta stagione sportiva in campo con la sua squadra di pallacanestro protagonista ai vertici del massimo campionato italiano. Un binomio con la New Basket Brindisi sempre più solido e virtuoso".

Il match Brindisi-Trieste sarà visibile in diretta a partire dalle ore 18:30 su Discovery + ed Eurosport Player. Diretta radiofonica sulle frequenze di Ciccio Riccio.