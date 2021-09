New Basket, rinnovo di partnership con Ecotecnica

La società che gestisce il servizio di igiene urbana nel comune di Brindisi diventa gold sponsor per la stagione 2021/22

BRINDISI - Happy Casa Brindisi comunica il rinnovo di partnership con “Ecotecnica Srl”, azienda che dallo scorso luglio 2017, gestisce il servizio di igiene urbana nel comune di Brindisi. Ecotecnica diventa Gold Sponsor per la stagione sportiva 2021/22, alla terza annata consecutiva da quando decise di sposare il progetto biancoazzurro nel febbraio 2019, accompagnando i biancoazzurri fino alla finale di Coppa Italia a Pesaro.

Il marchio dell’azienda sarà presente sul fronte maglia campionato che la Happy Casa Brindisi indosserà in occasione della decima stagione consecutiva in Serie A. Ecotecnica opera nel settore ambientale da più di vent’anni nel corso dei quali si è affermata come azienda leader nel campo della raccolta differenziata. Il know-how tecnologico sviluppato consente di fornire un servizio completo di gestione del rifiuto rivolto a clienti pubblici e privati.