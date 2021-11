Happy Casa Brindisi in Turchia per la prima vittoria Europea

BRINDISI – Dopo la scorpacciata di vittorie in campionato, adesso la Happy Casa Brindisi dovrà interrompere il digiuno europeo. Cercherà di farlo domani (mercoledì 3 novembre) alla Volkswagen Arena di Istanbul, dove si svolgerà la gara contro il Darussafaka Tekfen, valevole per la terza giornata del girone G (palla a due alle ore 18).

Reduce dalla vittoria al cardiopalma contro Venezia, la squadra di Vitucci deve risollevarsi dalle due sconfitte casalinghe rimediate contro gli israeliani dell’Hapoel Holon e i rumeni del Cluj Capoca. Il Darussafaka ha invece rimediato una sconfitta contro Hapoel (sia gli israeliani che i turchi hanno disputato una sola gara). L’unica defezione fra le file della Happy Casa sarà quella di Redivo, ancora in fase di recupero da una lussazione alla spalla rimediata a Cremona.

Nella Serie A turca, il Darussafaka ha un ruolino di due vittorie e due sconfitte in quattro partite. I neroverdi hanno già affrontato due volte la Happy Casa nel primo turno dell’edizione 2020-21 della Champions. In entrambe le circostanze si imposero gli uomini di coach Vitucci. Sempre domani, il programma del girone H si chiuderà con il match Haopel-Cluj Capoca, in programma alle ore 18:45 alla Holon Toto Arena. La partita Darussafaka-Happy Casa sarà trasmessa in diretta radiofonica su Ciccio Riccio, con radiocronaca di Lilly Mazzone e commento tecnico di coach Giovanni Rubino.