Happy Casa in campo mercoledì: a Venezia servirà un'impresa

BRINDISI – Mettere la salvezza definitivamente al sicuro e coltivare ancora qualche speranza di playoff. Con questo duplice obiettivo la Happy Casa Brindisi si appresta ad affrontare la durissima trasferta al Taliercio di Venezia (palla a due mercoledì 13 aprile alle ore 20) nel recupero della 16esima giornata del campionato di Serie A. Il morale della squadra di coach Vitucci è sotto i tacchi dopo la serie di tre sconfitte di fila culminata con il ko subito sabato scorso a Trento, ma occorre una reazione affinché le ultime cinque tappe della regular season non si trasformino in una via crucis. Certo, l’impegno con la Reyer si preannuncia tutt’altro che agevole. La squadra allenata da Walter De Raffaele, in serie positiva da tre partite, è in lotta per difendere e se possibile migliorare il quinto posto, a quota 26 punti. Si tratta di un avversario di primissimo livello, che potrà ben figurare anche ai playoff, forte di un roster che si è consolidato nel corso degli anni.

L’impresa, già di per se ardua, sarà ulteriormente complicata dalle defezioni che anche domani potrebbero assottigliare l’organico a disposizione di Vitucci. E' da vedere se qualcuno fra Udom, Adrian e Clark potrà tornare a disposizione. C’è da augurarsi quindi che Gentile e De Zeeuw confermino i progressi mostrati a Trento, che Perkins tenga botta ai lunghi rivali sotto le plance, che Harrison acquisisca maggiore continuità di rendimento nell’arco dei 40 minuti, che Redivo martelli dalla lunga distanza con buone percentuali realizzative. Chiaramente sarà determinante anche l’apporto di Zanelli in cabina di regia, senza trascurare Gaspardo, da tempo in ombra, e Visconti, da mesi poco impiegato dal coach. Ma se il gruppo non recupererà lo smalto e l’animus pugnandi della prima fase della stagione, quando inanellò un filotto di sei vittorie consecutive, ci sarà ben poco da fare.

Eppure serve una sterzata decisa, perché la situazione in classifica non è rosea. La Happy Casa è ultima di un gruppo di squadre a quota 22 punti, che spaziano dall’ottavo al 12esimo posto. La zona retrocessione dista sei lunghezze, grazie alla sconfitta rimediata domenica scorsa dalla Fortitudo Bologna (penultima) proprio contro Venezia. L’ipotesi di sprofondare nella bagarre salvezza è quindi remota, ma bisognerà tornare alla vittoria per archiviare questa pratica e cercare di restare agganciati al treno playoff. Il calendario, però, non è dei più semplici. Dopo Venezia, infatti, Brindisi è attesa dai seguenti impegni: Treviso in trasferta, Trieste in casa, Milano in trasferta e infine Derthona al PalaPentassuglia.

La partita contro la Reyer sarà arbitrata dalla terna composta da Roberto Begnis di Crema (Cremona), Guido Giovannetti di Terni e Marco Vita di Ancona. Il match sarà trasmesso in diretta su Discovery plus e in diretta radiofonica sulle frequenze di Ciccio Riccio, con telecronaca di Lilly Mazzone e commento tecnico di coach Tonino Bray, fresco di salvezza conquistata con la New Virtus Mesagne nel campionato di C Gold.