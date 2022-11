Happy Casa Brindisi, serve una magia per battere la capolista Derthona

BRINDISI - Per Happy Casa arriva la squadra migliore nel momento peggiore. Si tratta della Bertram Yachts Tortona co-capolista insieme a Virtus Bologna, con 5 partite vinte su 5 disputate, che si è guadagnata meritatamente il primo posto in classifica ed anche la riconferma di “squadra-società” rivelazione del campionato nazionale di basket Serie A, a conferma della brillante stagione agonistica disputata da neo promossa.

Derthona capolista in fuga con Luca Severini “Nazionale”

La squadra di coach Marco Ramondino ha collezionato 5 vittorie consecutive contro Trento, Reggio Emilia, Pesaro, Trieste e buon ultima contro Venezia ottenuta con il pesante punteggio di 77-61, formazione che, almeno sulla carta, dovrebbe rappresentare uno spauracchio per l’attuale condizione di forma di Happy Casa Brindisi. La squadra di coach Vitucci, infatti, al contrario, è reduce dalla sconfortante prestazione e dalla bruciante sconfitta di Veroli, in FIBA Europe Cup (93-83), contro il Budivelnik, formazione ucraina di Kiev che già aveva vinto a Brindisi, e di ritorno dalla pesante sconfitta in campionato di Reggio Emilia, che per ora ne hanno minato la credibilità. Derthona è forte di giocatori come Semaj Christon, l’ex Brindisi Demonte Harper, l’esperto Ariel Filloy ed ora presenta anche, come fiore all’occhiello, Luca Severini, convocato da coach Pozzecco in Nazionale, ma è soprattutto una squadra compatta e combattiva che gioca un buon basket.

Contro Derthona serve una nuova magia

La squadra di coach Vitucci, che aveva ben impressionato sfiorando clamorose vittorie a Verona e soprattutto a Milano, contro l’Olimpia, ed aveva vinto bene contro Napoli e Brescia, si poi è smarrita perdendo in concentrazione e soprattutto in intensità difensiva, manifestando una involuzione tecnico-tattica inattesa, proprio quando si cominciava a credere in un roster potenzialmente in grado di inserirsi nelle posizioni medio-alte della classifica. Certamente una partita di orgoglio e di riscatto contro la capolista Derthona potrebbe ricreare nuovo entusiasmo ed aprire nuove e concrete prospettive ad una Happy Casa che se è riuscita a tenere in pugno la vittoria in vantaggio fino a 2 secondi dalla fine al Forum di Assago, contro Olimpia Milano, non è escluso che possa ripetere l’impresa anche contro Derthona portando però, questa volta, a buon fine una vittoria che si preannuncia molto difficile.

Più continuità in attacco e difesa aggressiva

Happy Casa deve potersi aspettare prestazioni più concrete e convincenti dagli uomini migliori, cominciando da Ky Bowman, il play ex Nba che avrebbe dovuto assumere la leadership della squadra ma che finora non ha completamente espresso le potenzialità tecniche di cui tanto si parlava, rimaste parzialmente inespresse. Contro Derthona c‘è bisogno di tutta la sua migliore energia per dare più continuità al suo gioco ed alla squadra, anche se Bruno Mascolo sta ricoprendo il ruolo con efficacia e buoni risultati (sarà anche l’ex di turno!), alternandosi nel compito di play quando coach Vitucci decide di affidare a Bowman quello di guardia. C’è da sperare, poi, nel recupero di Marquise Reed la cui presenza in campo sarà valutata dallo staff medico fino a poco prima della partita, giocatore che insieme a Mascolo è l’unico del roster in grado di penetrazioni efficaci, di spaccare le difese avversarie, ma che deve acquisire maggiore continuità di rendimento e deve essere meglio disciplinato.

Ora anche con la “novità – zona “

E ci si aspetta anche di più da Jason Burnell, come maggiore dovrebbe essere la collaborazione di Nick Perkins nell’organizzazione difensiva, per dare corpo ad un reparto che finora è apparso l’anello debole della squadra, un settore nel quale coach Vitucci deve inserire con il giusto equilibrio ed il legittimo minutaggio Mezzanotte, Etou, Bayehe e Joonas Riismaa, giocatore quest’ultimo che appare il più affidabile nella difesa individuale. Un aiuto concreto potrebbe darlo il rientrante Dikembe Dixon se dovesse riuscire ad inserirsi con più autorevolezza nei meccanismi difensivi dove maggiore si avverte la necessità di nuove energie, soprattutto ora che coach Vitucci ha anche introdotto finalmente una “zona” difensiva che può essere molto più efficace se correttamente interpretata.

Si gioca domenica, 6 novembre, al PalaPentassuglia con palla in due alle ore 19

La direzione di gara Happy Casa Brindisi-Derthona sarà affidata alla terna arbitrale diretta da Carmelo Paternicò, siciliano di Piazza Armerina (En), che si avvarrà della collaborazione di Alessandro Nicolini di Bagheria (Pa) e di Marco Catani di Pescara. Al tavolo ci saranno i brindisini Daniela Calcagno (segnapunti), Fabiola Monaco (cronometrista) e Veronica Monaco (24 secondi). La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla rete televisiva Eleven Sports mentre la radiocronaca dal PalaPentassuglia sarà affidata alla emittente brindisina Ciccio Riccio condotta dalla tribuna stampa del PalaPentassuglia dalla giornalista Lilly Mazzone che si avvarrà del commento tecnico di coach Tonino Bray, con note ed interviste a fine gara.