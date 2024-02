Happy Casa Brindisi a Milano con la testa alla ripresa del campionato  

BRINDISI - Il campionato tiene ancora in piedi le speranze di Happy Casa Brindisi per restare in corsa per la salvezza, grazie anche alla crisi tecnica, societaria e di risultati che sta abbattendo le formazioni di Treviso e Pesaro, sempre più coinvolti nella lotta per evitare la retrocessione, sebbene in classifica siano avanti di due punti dalla squadra di coach Sakota. L’impegno in calendario previsto per Happy Casa è di quelli proibitivi dovendo giocare al Forum di Assago contro Olimpia Milano, la formazione di coach Ettore Messina reduce dall’impresa compiuta in Eurolega dove lo scorso giovedì ha battuto il Real Madrid, mentre Treviso renderà visita a Trento e Pesaro sarà impegnata sul difficile campo di Varese in partite ad alta difficoltà. Ma, come spesso ripete coach Sakota, Happy Casa Brindisi deve giocare ogni partita con la stessa determinazione e grande impegno senza pensare al futuro ed al percorso delle altre squadre che attualmente sono in corsa per evitare la retrocessione.

Roster al completo per la trasferta più difficile

Happy Casa Brindisi non ha nulla da perdere in questa partita contro Milano e perciò potrà giocare senza l’assillo e la pressione che una partita risolutiva solitamente comporta e senza farsi allarmare dalle straordinarie condizioni fisiche e di forma di Shavon Shields e Nikota Mirotic e gli altri straordinari componenti del roster di coach Ettore Messina, protagonisti della vittoria contro Real Madrid. Coach Sakota avrà a disposizione tutti i giocatori che attualmente compongono il roster di Happy Casa, compreso Fadilou Seck il giovane pivot recuperato in settimana dopo il recente infortunio muscolare, e dovrà fare inizialmente affidamento a Bayehe e Lombardi per preservare Laszewsky e decidere le possibili combinazioni, con rotazioni da applicare in relazione all’andamento della partita. Non di certo una muraglia, tuttavia, se si tiene conto della batteria dei “lunghi” a disposizione di coach Messina, eccellenti sia per qualità che per la numerosa composizione. L’allenatore brindisino potrà contare su Xavier Sneed anche sotto i tabelloni ed in difesa e su di una buona predisposizione delle guardie fidando sulla capacità al tiro di Bartley e Morris, mentre in cabina di regia si alterneranno Laquintana e Senglin.

Stop al campionato: “toto-pivot” cercasi

Dopo la proibitiva trasferta di Milano la società brindisna avrà a disposizione tutto il tempo necessario per scegliere un pivot di ruolo che possa risolvere i problemi fin qui mostrati dalla squadra e chiudere la trattativa per integrare il giocatore nel roster attuale, nella speranza che si recuperi al meglio il tempo finora perso. Il campionato, infatti, si fermerà per dare spazio alle Final Eight ed agli impegni della Nazionale per riprendere il 3 marzo quando Happy Casa tornerà a giocare al PalaPentassuglia contro Vanoli Cremona. In questi giorni sono circolati molti nomi di pivot come possibili nuovi ingaggi ma da parte della società non vi sono state conferme o smentite, anche perché in molti casi si è trattato di giocatori messi in giro senza alcun fondamento di verità e che da regolamento non potrebbero essere tesserati. Si sa che è stata già fatta una prima e scrupolosa scrematura di nomi e che dopo le Final Eight si libereranno giocatori che sono sulla lista della società brindisina. Coach Sakota insiste per avere anche un play maker difficilmente reperibile sul mercato anche per le difficoltà di liberare eventualmente un americano fra le “guardie” attualmente a disposizione della squadra.

Olimpia Milano – Happy Casa Brindisi al Forum di Assago

La partita si gioca nel palazzo dello sport del Mediolanum Forum di Assago domenica 10 febbraio, con palla in due alle ore 17 e sarà diretta dalla terna arbitrale guidata da Carmelo Lo Guzzo di Pisa, come I° arbitro, con la collaborazione di Martino Galasso di Siena, 2° arbitro, e di Giulio Pepponi di Spello (PG). La partita sarà trasmessa in streaming dalla rete televisiva Dazn con inizio alle ore 17, mentre la radiocronaca sarà affidata alla emittente brindisna Ciccio Riccio, condotta in studio dalla giornalista Lilly Mazzone, con il commento tecnico del giornalista Fabio Mollica e la collaborazione di Giulia Mazzone che curerà i collegamenti dagli altri campi, le classifica ed i commenti del dopo partita.

