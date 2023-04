Happy Casa a Scafati: match delicato contro l'ultima della classe, affamata di punti

BRINDISI – Si parla di Scafati e la mente torna inevitabilmente all’esodo del 18 aprile 2010, quando quasi 3mila brindisini festeggiarono lo storico ritorno in A1 del basket brindisino, all’epoca targato Enel Basket Brindisi. Dopo 13 anni la New Basket torna stasera (palla a due alle ore 20.30) alla Beta Ricambi Arena Palamangano del comune Salernitano, per una partita di grande importanza per entrambe le formazioni.

Gli uomini di coach Vitucci, reduci dalla sconfitta in quel di Tortona, devono tornare a macinare punti per consolidare e possibilmente migliorare il sesto posto, difendendosi dagli assalti delle inseguitrici. La squadra allenata da Stefano Sacripanti, ultima in coabitazione con Verona, deve invece risollevarsi dal ko rimediato a Reggio Emilia, alla disperata ricerca di punti per la salvezza.

Impegno non semplice, dunque, per la New Basket, che a nove giornate dal termine della regular season si trova in una fase cruciale della propria stagione. Messo praticamente al sicuro (salvo clamorosi colpi di scena) l’obiettivo della salvezza, la squadra di Vitucci ha nel mirino i playoff. Dopo un pessimo girone d’andata, in quello di ritorno Brindisi ha messo le ali, conquistando sette vittorie in nove partite. In Campania non bisognerà ripetere le ingenuità che sono costate il ko di misura subito a Casalmonferrato, dove Brindisi, dopo una bella rimonta, non è riuscita a piazzare l’affondo finale.

All’andata, il 26 dicembre 2022, Givova Scafati si impose al PalaPentassuglia per 71-75, grazie ai decisivi Okoye (15 punti) e Logan (21 punti e 6 assist). Ma quella era una Happy Casa nel pieno di una crisi e di identità. Nulla a che vedere con il team che ha regalato spettacolo e vittorie esaltanti nelle ultime settimane.

Nel massimo campionato non vi sono precedenti fra le due squadre. Nei 19 precedenti fra Vitucci e Sacripanti, invece, il primo è in vantaggio per 10-9. Entrambi gli ex militano fra le file della New Basket. Si tratta dello stesso Vitucci, che ha allenato a Scafati per un biennio dal 2002 al 2004 in Legadue, raggiungendo in un paio di occasioni i play-off promozione, e di Doron Lamb, che ha iniziato la stagione corrente alla Givova, realizzando 11.6 punti e 1.9 assist di media.

La partita sarà arbitrata dalla terna composta da Roberto Begnis, Gabriele Bettini, Sergio Noce. Il match sarà trasmesso su Eleven Sports ed Eurosport 2. Inoltre, come di consueto, vi sarà la radiocronaca su Ciccio Riccio a cura di Lilly Mazzone, con il commento tecnico di coach Tonino Bray.