Happy Casa: riapre la campagna abbonamenti per 500 posti

Aumentata al 60 percento la capienza al pubblico per manifestazioni sportive al chiuso. Ecco come sottoscrivere le tessere

BRINDISI - A seguito dell’ordinanza governativa emanata in materia di ampliamento al 60% della capienza al pubblico per manifestazioni sportive al chiuso, la Happy Casa Brindisi comunica la riapertura della campagna abbonamenti Legabasket Serie A per n.500 posti. A partire dalle ore 11.00 di venerdì 8 ottobre e fino alle ore 20:30 di martedì 12, sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento LBA stagione 2021/22 presso il New Basket Store e online sui circuiti Vivaticket. Per tutti coloro che acquisteranno l’abbonamento online (www.vivaticket.it - sezione ‘Abbonamento Happy Casa Brindisi 2021/22), sarà necessario stampare la ricevuta e recarsi allo store per ritirare la tessera d’ingresso.

Al termine di questa fase, a partire da mercoledì 13 ottobre ore 10:00, saranno in vendita i biglietti singoli per il match casalingo previsto venerdì 15 al PalaPentassuglia contro la Fortitudo Bologna.Si ricorda che per accedere al palasport è obbligatorio presentare all’ingresso il certificato vaccinale ‘Green Pass’. All’interno del palazzetto è necessario indossare correttamente la mascherina per tutta la durata dell’evento e rispettare il posto a sedere assegnato.

La sottoscrizione di ogni abbonamento avrà un costo aggiuntivo fisso di prevendita pari a €2. Per ogni dubbio e necessità rivolgersi all’indirizzo mail: biglietteria@newbasketbrindisi.it o chiamare il numero di riferimento dello store: +39 392/9554379.

TABELLA PREZZI ABBONAMENTI:

CATEGORIA PARTERRE A-B-C PREZZO INTERO PREZZO VAC /MEMBER Prima Fila 1 € 1.400,00 € 1.300,00 CAT 2 2 € 1.040,00 € 985,00 CAT 2 3 € 1.040,00 € 985,00 CAT 4 3 € 740,00 € 700,00 CAT 5 5 € 480,00 € 450,00 CAT 6 6 € 360,00 € 320,00 CAT 7 7 € 250,00 € 210,00 CAT 7 8 € 250,00 € 210,00 CAT 7 9 € 250,00 € 210,00 PARTERRE D-E Prima Fila 1 € 1.300,00 € 1.100,00 CAT 3 2 € 850,00 € 800,00 CAT 4 3 € 740,00 € 700,00 CAT 5 4 € 480,00 € 450,00 CAT 6 5 € 360,00 € 320,00 CAT 7 6 € 250,00 € 210,00