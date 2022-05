Happy Casa: perfettamente riuscito l'intervento a Raphael Gaspardo

BRINDISI - Nella giornata odierna (giovedì 12 maggio) Raphael Gaspardo è stato sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio sinistro. “L’intervento, eseguito presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dal dottor Antonio Orgiani, ortopedico dello staff medico della New Basket Brindisi – si legge in una nota della Happy casa Brindisi - è perfettamente riuscito. Il giocatore nella giornata di domani sarà a Brindisi per iniziare il percorso riabilitativo programmato con l’intero staff medico-sanitario biancoazzurro”.